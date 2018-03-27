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Минкульт: Российские музеи, театры, цирки и концертные залы должны проверить пожарную сигнализацию
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Минкульт: Российские музеи, театры, цирки и концертные залы должны проверить пожарную сигнализацию 

Интересант 2 часа назад
Проверить состояние противопожарной сигнализации и провести соответствующие учения поручает своим учреждениям Министерство культуры РФ, сообщает пресс-служба ведомства по итогам специального совещания, связанного с трагедией в Кемерово.
Оно проведено сегодня под председательством первого замминистра культуры Владимира Аристархова. Решено направить руководителям подведомственных учреждений письмо с таким поручением. Доложить в профильные департаменты Минкультуры России об исполнении руководители театров, музеев и т.п. должны до 27 апреля.
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