Минкульт: Российские музеи, театры, цирки и концертные залы должны проверить пожарную сигнализацию 

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«Золотую маску» за вклад в театральное искусство получили петербуржцы Николай Боярчиков, Иван Краско и Владимир Рецептер

В Кузбассе с завтрашнего дня объявлен трехдневный траур в связи с трагедией в Кемерово