Минкульт: Российские музеи, театры, цирки и концертные залы должны проверить пожарную сигнализацию 

Проверить состояние противопожарной сигнализации и провести соответствующие учения поручает своим учреждениям Министерство культуры РФ, сообщает пресс-служба ведомства по итогам специального совещания, связанного с трагедией в Кемерово.
Оно проведено сегодня под председательством первого замминистра культуры Владимира Аристархова. Решено направить руководителям подведомственных учреждений письмо с таким поручением. Доложить в профильные департаменты Минкультуры России об исполнении руководители театров, музеев и т.п. должны до 27 апреля.