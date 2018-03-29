Ещё
В Мариинском театре исполнили «Реквием» в память о погибших в Кемерово (ВИДЕО)
Далее:
Читайте также:
Ещё

В Мариинском театре исполнили «Реквием» в память о погибших в Кемерово (ВИДЕО) 

Newsru.com 1 час назад
Фото: Newsru.com
В Мариинском театре в Санкт-Петербурге прошел вечер памяти жертв, погибших во время пожара в ТЦ «Зимняя вишня» в Кемерово. В концерте участвовал хор и симфонический оркестр Мариинского театра под управлением дирижера Валерия Гергиева. Для скорбного вечера выбрали «Реквием» Джузеппе Верди. Это произведение считается музыкальной классикой — воплощением траурной церковной службы. Сольные партии исполнили Татьяна Сержан (сопрано), Ольга Бородина (меццо-сопрано), тенор Отар Джорджикия и бас Станислав Трофимов.
Одним из участников концерта стал венгерский скрипач Кристоф Барати, который постоянно сотрудничает с Мариинским театром. Узнав о трагедии, он решил лично отдать дань памяти погибшим в пожаре детям и взрослым. Барати исполнил партиту для скрипки соло N2 ре минор Иоганна Себастьяна Баха.
"Коллектив Мариинского театра выражает глубочайшие соболезнования родным и близким погибших в этой страшной трагедии", — сказала пресс-атташе Мариинского театра Анна Касаткина.
Трагическое событие в Кемерово, потрясшее всю страну, изменило и репертуар балетной труппы. В среду на исторической сцене Мариинского театра вместо заявленного балета «Пахита» давали балет «Жизель».
Напомним, что трагедия в четырехэтажном ТЦ «Зимняя вишня» в Кемерово
произошла
в воскресенье, 25 марта. По  последним данным
в пожаре погибли 64 человека, в том числе около 40 детей. Всего поступило обращений о розыске 62 человек. Из них 27 опознаны среди погибших. В списке пропавших числятся 36 человек. Среди них 25 детей. 28 марта в России
объявили
днем национального траура.
Newsru.com: последние новости
Владивосток не стал ждать реакции Кремля и объявил траур по погибшим при пожаре в Кемерово МХТ им. Чехова после Табакова возглавит Сергей Женовач Родственники погибших в Беслане детей объяснили в письме Путину, почему 18 марта произошел очередной "захват власти"
 Ещё 18 источников 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Сюткин отметил юбилей и поразил фанатов4
Известные артисты, связавшие свою жизнь с религией144
15 российских фильмов, которыми можно гордиться15
72 года: самые длинные сериалы в мире2
Что стало с Казановой из «Улиц разбитых фонарей»
Видео
02:27
«Звездные войны 8»: самый прибыльный фильм-2017
Кино
01:26
Опубликован трейлер новой драмы «Наследники»
ТВ
03:12
David Guetta и Sia записали новый совместный трек
Концерты
03:12
Егор Крид представил песню «Миллион алых роз»
Концерты
03:00
«Тихоокеанский рубеж-2» стал лидером проката
Кино
02:19
«Черная пантера» бьет все рекорды
Кино
02:30
Назван лучший злодей киновселенной Marvel
ТВ
04:23
Ольга Арефьева представила клип «Полночь»
Концерты
03:33
Дочь Люка Бессона снялась в клипе Фадеева
Концерты
02:27
Вышел трейлер нового «Несломленного»
Кино
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение