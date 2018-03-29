В Мариинском театре исполнили «Реквием» в память о погибших в Кемерово (ВИДЕО) 

В Мариинском театре в Санкт-Петербурге прошел вечер памяти жертв, погибших во время пожара в ТЦ «Зимняя вишня» в Кемерово. В концерте участвовал хор и симфонический оркестр Мариинского театра под управлением дирижера Валерия Гергиева. Для скорбного вечера выбрали «Реквием» Джузеппе Верди. Это произведение считается музыкальной классикой — воплощением траурной церковной службы. Сольные партии исполнили Татьяна Сержан (сопрано), Ольга Бородина (меццо-сопрано), тенор Отар Джорджикия и бас Станислав Трофимов.
Одним из участников концерта стал венгерский скрипач Кристоф Барати, который постоянно сотрудничает с Мариинским театром. Узнав о трагедии, он решил лично отдать дань памяти погибшим в пожаре детям и взрослым. Барати исполнил партиту для скрипки соло N2 ре минор Иоганна Себастьяна Баха.
"Коллектив Мариинского театра выражает глубочайшие соболезнования родным и близким погибших в этой страшной трагедии", — сказала пресс-атташе Мариинского театра Анна Касаткина.
Трагическое событие в Кемерово, потрясшее всю страну, изменило и репертуар балетной труппы. В среду на исторической сцене Мариинского театра вместо заявленного балета «Пахита» давали балет «Жизель».
Напомним, что трагедия в четырехэтажном ТЦ «Зимняя вишня» в Кемерово
произошла
в воскресенье, 25 марта. По последним данным
в пожаре погибли 64 человека, в том числе около 40 детей. Всего поступило обращений о розыске 62 человек. Из них 27 опознаны среди погибших. В списке пропавших числятся 36 человек. Среди них 25 детей. 28 марта в России
объявили
днем национального траура.