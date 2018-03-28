В Мариинском театре исполнят «Реквием» в память о жертвах пожара в Кемерово 

В Мариинском театре в Санкт-Петербурге исполнят «Реквием» Джузеппе Верди в память о погибших при пожаре в Кемерово, сообщает РИА «Новости» со ссылкой на пресс-службу.
Выступление состоится 28 марта в 20:00 на сцене концертного зала Мариинки.
"Реквием" прозвучит в исполнении солистов Татьяны Сержан, Ольги Бородиной, Отара Джорджикии, Станислава Трофимова, хора и симфонического оркестра.
За дирижерским пультом — Валерий Гергиев.
Коллектив Мариинского театра выразил соболезнованиям родным и близким жертв трагедии.
В настоящее время в Кемерово проходит церемония прощания с погибшими при пожаре. "Газета.Ru" ведет онлайн-трансляцию.