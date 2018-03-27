В Мариинском театре в память о погибших в Кемерово исполнят «Реквием» Верди 

МОСКВА, 27 мар — РИА Новости. В Мариинском театре в память о погибших при пожаре в Кемерово прозвучит «Реквием» Джузеппе Верди, сообщает пресс-служба театра.
"Двадцать восьмого марта в 20.00 на сцене концертного зала Мариинского театра в исполнении солистов Татьяны Сержан (сопрано), Ольги Бородиной (меццо-сопрано), Отара Джорджикии (тенор), Станислава Трофимова (бас), хора и Симфонического оркестра Мариинского театра прозвучит «Реквием» Джузеппе Верди. За дирижерским пультом — Валерий Гергиев", — говорится в сообщении.
Концерт будет посвящен памяти погибших во время пожара в кемеровском торговом центре, отмечается в сообщении.
Коллектив Мариинского театра выразил глубочайшие соболезнования родным и близким погибших.
Пожар в четырехэтажном торговом центре «Зимняя вишня» в Кемерово произошел в воскресенье. Очаг возгорания находился на верхнем этаже, где расположено несколько кинозалов и детские игровые зоны с аттракционами. В результате пожара, по последним данным, погибли 64 человека, в том числе много детей. В Кузбассе объявлен трехдневный траур. Президент России Владимир Путин подписал указ об объявлении 28 марта днем траура в РФ.