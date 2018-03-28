День 28 марта в истории

100 лет назад (1918) Совет народных комиссаров Петроградской трудовой коммуны издал декрет о национализации дворцово-парковых ансамблей Петергофа, Павловска, Царского Села, Гатчины и Ораниенбаума и создании на их базе музейных комплексов.

В период с 18 мая по 23 июня все пригородные дворцы распахнули свои двери для массового посетителя.

160 лет назад (1858) в Санкт-Петербурге открылось первое в России женское учебное заведение.

Инициатором его создания выступило «Ведомство учреждений императрицы Марии», ответственное за благотворительность в Российской империи. Отсюда и название учебного заведения — Мариинская женская гимназия.

Девочек обучали русскому языку, литературе, истории, естественным наукам, основам математики, а также рисованию и рукоделию. Желающие за дополнительную плату могли изучать дополнительные предметы. Так, за пять рублей в год можно было брать уроки иностранного языка или танцев.

242 год назад (1776) был основан Большой театр России.

В этот день князь Пётр Урусов получил от императрицы Екатерины II привилегию «на содержание в Москве постоянной труппы с обязательством построить театр, который мог бы служить украшением города и в котором можно было бы проводить оперные, балетные и драматические спектакли, а также маскарады». В 1780 году приглашенный князем Урусовым и театральным антрепренёром Майклом Медоксом архитектор Христиан Розберг построил для театра на улице Петровской (ныне Петровка) собственное здание. Открытие театра, который получил название Петровский, состоялось в январе 1781 года. Здание несколько раз было уничтожено пожарами. Ныне существующее здание было построено архитектором Осипом Бове в 1825 году. За почти 200 лет театр неоднократно реконструировался. Наиболее масштабной была последняя реконструкция, которая проводилась с 2005 по 2011 год. Было полностью обновлено техническое оснащение исторического здания, восстановлена акустика, а также построена Новая сцена.

Сейчас Государственный Большой театр России — один из крупнейших мировых центров музыкальной культуры.

304 года назад (1714) император Пётр I издал указ «О должности фискалов».

Фискалитет для осуществления тайного надзора за исполнением распоряжений императора был создан в 1711 году, а в 1713 году была введена должность генерал-фискала.

Указом 1714 года, в каждой губернии России учреждалась территориальная фискальная служба. Фискалы принимали «доносы» от частных лиц, присутствовали при сборе денег в доход государства. Кроме того, в их обязанности входило тайно проверять и доносить обо всех злоупотребления как низших, так и высших чиновников, а также пресекать казнокрадство, взяточничество и хищения чиновниками.

По мере развития органов прокуратуры должность фискалов постепенно была упразднена.

127 лет назад (1891) в Лондоне состоялся первый Чемпионат мира по тяжёлой атлетике.

В соревнованиях приняли участие 7 спортсменов из 6 стран. Победу одержал английский атлет Эдвард Лоуренс Леви.

221 год назад (1797) американец Натаниэль Бриггс запатентовал первую стиральную машину.