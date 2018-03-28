В МХТ имени Чехова отметят 150-летие Горького премьерой документального спектакля

МОСКВА, 28 марта. /Корр. ТАСС Ольга Свистунова /. Московский Художественный театр (МХТ) имени А. П. Чехова отметит в среду 150-летие со дня рождения Максима Горького (1868-1936). Памятной дате посвящен масштабный документальный спектакль о жизни и творчестве писателя под названием «Солнце всходит», сообщила ТАСС пресс-атташе МХТ Мария Малкина

"Московский Художественный театр имеет большой опыт постановки таких юбилейных мероприятий", — сказала собеседница агентства, напомнив, что прежде в МХТ состоялись спектакли и вечера о Станиславском , Чехове, Немировиче-Данченко.

На этот раз сценарий состоит только из документов, в нем нет ни одного придуманного или сочиненного слова — это отрывки воспоминаний, писем, официальных документов, статей, которые рассказывают о Горьком, различных аспектах его деятельности, вступают в конфликт друг с другом, уточняют, свидетельствуют, пояснила Малкина. По ее словам, спектакль затронет все аспекты жизни и творчества Горького, и прежде всего его отношения с МХТ. «Ведь именно опыт работы Станиславского и Немировича-Данченко с современной драматургией рождает Горького как драматурга, который и сегодня остается наиболее востребованным в новейшей культуре, а его пьесы не сходят с афиш мировых театров», — подчеркнула пресс-атташе МХТ.

Год Горького

Год Максима Горького в МХТ начался в прошлом сезоне: в Художественном театре прошла горьковская режиссерская лаборатория, в результате которой репертуар обогатился спектаклем «Мальва» (режиссер Данил Чащин). Молодыми режиссерами были поставлены три эскиза по текстам Горького «Карамора», «Исповедь» и «Мальва», а крупнейшие филологи и культурологи прочли публичные лекции о Горьком и его эпохе.

Также с 1 января по 31 декабря 2018 года каждый день блоги МХТ в социальных сетях публикуют выдержки из летописи жизни и творчества Горького (издание 1958-1960 годов). Таким образом, читатели блога точно так же, как и МХТ, проживают 2018 год вместе с Горьким, заключила пресс-атташе Московского Художественного театра.

В 2018 году в России проходят мероприятия, приуроченные к 150-летию со дня рождения Максима Горького. ЮНЕСКО также включила 150-летний юбилей в перечень значимых дат года.