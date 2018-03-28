В Саратове Дворец творчества назовут именем Табакова

Жители Саратова хотят назвать в честь знаменитого земляка Олега Табакова не только улицу, но и дворец, где он сыграл свои первые роли.

На улице Театральной в стенах бывшего Дома пионеров будущий всенародно любимый актер делал первые творческие шаги. И общественная палата области вышла с инициативой увековечить память Олега Табакова и назвать в честь любимого артиста Дворец творчества детей и молодежи. Директор дворца творчества детей и молодежи от лица коллектива поддержала идею.

— Педагоги Дворца творчества с энтузиазмом восприняли предложение о присвоении нашему учреждению имени Олега Павловича Табакова, — рассказала АиФ -Саратов Ирина Иванцова, -Весь коллектив Дворца, все педагоги поддержали инициативу Вячеслава Викторовича Володина . Ведь именно в нашем Дворце Олег Павлович впервые вышел на сцену и почувствовал себя актером. Он очень любил Дворец, всегда заходил, когда приезжал. Любил побыть во Дворце в одиночестве — приходил, никого не предупреждая, брал у вахтера ключи от зала, размышлял о своем.

Директор отметила, что весь коллектив дворца от вахтера до руководителя чувствували очень трепетное отношение Олега Павловича к Дворцу, он всегда старался помочь.

— Именно благодаря Олегу Табакову в нашем актовом зале появилось современное звуковое и световое оборудование, новые кресла. На самом деле Олег Павлович всегда делал очень нужные, очень важные для детей подарки, помогающие развивать таланты. Настоящим подарком были его творческие встречи с ребятами, воспоминания о детстве. Возможность такого общения — это бесценный дар, воспоминание о котором ребята сохранят на всю жизнь.

Ирина Иванцова подчеркнула, что предложение Вячеслава Викторовича Володина о присвоении Дворцу творчества детей и молодежи Саратова имени Олега Павловича Табакова — это и огромная честь и огромная ответственность. И педагоги учреждения, и все воспитанники это понимают.

— Мы будем с достоинством хранить память о великом человеке, великом артисте, но родном и таком любимом саратовце Олеге Павловиче Табакове, — сказала директор.