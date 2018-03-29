В Саратове создадут детскую студию имени Табакова 

В Саратове создадут детскую театральную студию имени Олега Табакова, сообщает РИА «Новости» со ссылкой на губернатора Валерия Радаева.
Табаков — уроженец Саратова. Он скончался 12 марта в возрасте 82 лет.
Как заявил Радаев, в старом ТЮЗе по инициативе председателя Госдумы, уроженца Саратовской области Вячеслава Володина появится детская студия имени Табакова.
"В попечительский совет войдут известные актеры. Это значит, что традиции сохранятся, и школа Табакова в Саратове будет существовать", — отметил губернатор.
По его словам, до последнего времени Табаков и его ученики приезжали в Саратов с гастролями, курировали местную театральную школу, создавали для талантливых детей возможность продолжать образование в престижных московских институтах, выступать на столичной сцене.
Кроме того, Радаев поддержал идею присвоить имя Табакова дворцу творчества детей и молодежи.
Ранее сообщалось, что назван преемник Олега Табакова в МХТ имени Чехова.