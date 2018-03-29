В Саратове создадут детскую студию имени Табакова

Табаков — уроженец Саратова. Он скончался 12 марта в возрасте 82 лет.

Как заявил Радаев, в старом ТЮЗе по инициативе председателя Госдумы , уроженца Саратовской области Вячеслава Володина появится детская студия имени Табакова.

"В попечительский совет войдут известные актеры. Это значит, что традиции сохранятся, и школа Табакова в Саратове будет существовать", — отметил губернатор.

По его словам, до последнего времени Табаков и его ученики приезжали в Саратов с гастролями, курировали местную театральную школу, создавали для талантливых детей возможность продолжать образование в престижных московских институтах, выступать на столичной сцене.

Кроме того, Радаев поддержал идею присвоить имя Табакова дворцу творчества детей и молодежи.