В Саратове создадут детскую театральную студию им. Табакова

САРАТОВ, 29 марта. / ТАСС /. Театральную студию имени Олега Табакова создадут на площадке Театра юного зрителя в Саратове, сообщил в четверг губернатор региона Валерий Радаев

"На площадке старого ТЮЗа (в Саратове два здания театра, старое и новое) будет создана детская театральная студия имени Олега Табакова. В попечительский совет студии войдут известные актеры", — сказал Радаев.

Власти планируют присвоить имя знаменитого земляка еще трем объектам города: дворцу творчества, улице в центре Саратова, где располагается дворец, а также школе, где учился Табаков.

"Для саратовцев, как и для всей страны, уход Олега Табакова — утрата невосполнимая. Думаю, выражу мнение каждого: наш долг — увековечить имя земляка. Я поддерживаю предложение присвоить имя Олега Табакова объектам в Саратове", — сказал Радаев. С инициативой об увековечении имени Табакова ранее к губернатору обратились общественники.

Табаков родился в Саратове 17 августа 1935 года в семье врачей. Уехав из родного города, в 1953 году поступил в Школу-студию МХАТ. Несколько лет работал актером в «Современнике», после ухода Олега Ефремова во МХАТ стал директором этого театра. Потом он создал собственного театра — «Табакерки», пост ректора в Школе-студии МХАТ и руководство МХТ имени Чехова, который он возглавлял более 15 лет.

Табаков снялся более чем в 100 фильмах, примерно в таком же количестве театральных постановок. Среди самых известных картин с участием актера — «Шумный день» (1960 год), «Семнадцать мгновений весны» (1973 год), «Д'Артаньян и три мушкетера» (1978 год), «Москва слезам не верит» (1979 год). Олег Табаков умер 12 марта 2018 года на 83 году жизни.