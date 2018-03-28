Театр из Калмыкии приедет с гастролями в Бурятию

23 апреля зрители Бурятии увидят спектакль «Я — Будда» в постановке режиссёров — заслуженного деятеля искусств РФ и Республики Калмыкия Бориса Манджиева и Виктора Хаптаханова, члена Союза писателей России, Народного артиста Калмыкии. Спектакль расскажет о Сиддхартхе Гаутаме (Будде) постигает главный вопрос в жизни, ради ответа на который он пожертвовал всем. Он открыл важнейшую истину, которую составляют добродетели и морально-этические нормы, и это учение он передаёт всем живущим на земле.

Фото: Национальный ордена «Знак почёта» Драматический Театр им. Б. Басангова Начало: 18:30. Постановка будет идти на калмыцком языке.

24 апреля бурятским зрителям представят спектакль «Араш» в постановке режиссёра Б. Манджиева. Действие постановки разворачивается в тяжёлый, мрачный, трагический период депортации калмыцкого населения в соответствии с Указом Верховного Совета СССР от 28 декабря 1943 года о ликвидации Калмыцкой АССР. Спектакль повествует о мальчике по имени Араш, который каждый день встречает с фронта эшелоны, надеясь встретиться со своим отцом. Мальчик не помнит родной степи и думает, что сухая ветвь — это тюльпан, но он твёрдо верит в чудо, видит волшебные сны, в которых отец подобен богатырям героического эпоса «Джангар» и побеждает фашистов. Араш в итоге погибает, и вместе с ним умирают его мечты и надежды.

Фото: gov.cap.ru Начало в 18:30. Спектакль на калмыцком языке с синхронным переводом на русский.

25 апреля на бурятской сцене будет идти фольклорная постановка «Калмыцкая свадьба» в постановке режиссёра Б. Манджиева. Основу сюжета составляет традиционная калмыцкая свадьба. В спектакле режиссёру при помощи уникальной народной разговорной речи, устного народного творчества, обрядовых песен, традиций, ритуалов и верований удалось передать весь колорит калмыцкого быта, а также передать основные качества калмыцкого населения: искренность, открытость, готовность всегда прийти на помощь, трудолюбие.

Фото: rfcda.ru Начало в 18:30. Постановка будет идти на калмыцком языке с синхронным переводом на русский.