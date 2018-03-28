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Амнистия имени Берии, дата основания Большого театра и изгнание глупого профессора
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Амнистия имени Берии, дата основания Большого театра и изгнание глупого профессора 

Вечерняя Москва 1 час назад
Фото: Вечерняя Москва
Москвичам повезло — в этот день было дано высочайшее разрешение основать главный театр города.
1776 год. День основания Большого театра в Москве. Театр, называвшийся поначалу Петровским, начал строить князь Петр Урусов. Правда, свое название учреждение культуры получило не по имени основателя, а от улицы Петровка. Увы, первое здание сгорело еще до официального открытия теат ра. Расстроенный князь передал эстафету своему партнеру, английскому предпринимателю Михаилу Меддоксу. Именно ему и приглашенному им архитектору Христиану Розбергу мы и обязаны нынешним обликом ГАБТа.
1831 год. Студенты отделения нравственных и политических наук Московского университета изгнали с лекции профессора Малова, коего зело не любили за скудоумие и ограниченность. «Профессор Малов … был олицетворенная глупость и ничтожество», — так характеризовал преподавателя однокашник Михаила Лермонтова, малороссийский дворянин Яков Костенецкий. Учившийся там же Александр Герцен называл Малова «глупым, грубым и необразованным», отмечая, что студенты презирали его и часто смеялись над ним. Во время лекции профессора освистали и с криками «Вон его, вон его, pereat!» изгнали из аудитории. Студиозусы тогда сильно рисковали: их акцию могли воспринять как политический бунт. Поэтому руководство вуза по-быстрому пересажало возможных зачинщиков в карцер, мудро рассудив, что высшее руководство дважды за одно и то же наказывать не станет.
1953 год. Опубликован указ Президиума ЦК КПСС «Об амнистии». Инициатором поворотного для миллионов советских граждан документа выступил министр внутренних дел СССР Лаврентий Берия. По этому указу на свободу вернулись 1,203 миллиона заключенных. Также было прекращено следствие в отношении 401 тысячи подозреваемых.
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