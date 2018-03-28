Амнистия имени Берии, дата основания Большого театра и изгнание глупого профессора

Москвичам повезло — в этот день было дано высочайшее разрешение основать главный театр города.

1776 год. День основания Большого театра в Москве. Театр, называвшийся поначалу Петровским, начал строить князь Петр Урусов. Правда, свое название учреждение культуры получило не по имени основателя, а от улицы Петровка. Увы, первое здание сгорело еще до официального открытия теат ра. Расстроенный князь передал эстафету своему партнеру, английскому предпринимателю Михаилу Меддоксу. Именно ему и приглашенному им архитектору Христиану Розбергу мы и обязаны нынешним обликом ГАБТа.

1831 год. Студенты отделения нравственных и политических наук Московского университета изгнали с лекции профессора Малова, коего зело не любили за скудоумие и ограниченность. «Профессор Малов … был олицетворенная глупость и ничтожество», — так характеризовал преподавателя однокашник Михаила Лермонтова , малороссийский дворянин Яков Костенецкий. Учившийся там же Александр Герцен называл Малова «глупым, грубым и необразованным», отмечая, что студенты презирали его и часто смеялись над ним. Во время лекции профессора освистали и с криками «Вон его, вон его, pereat!» изгнали из аудитории. Студиозусы тогда сильно рисковали: их акцию могли воспринять как политический бунт. Поэтому руководство вуза по-быстрому пересажало возможных зачинщиков в карцер, мудро рассудив, что высшее руководство дважды за одно и то же наказывать не станет.