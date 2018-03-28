Арт-объект «Человек вверх ногами вниз ногами» представят во Владивостоке

В городе отметят Всемирный день распространения информации о проблеме аутизма.

Первого апреля во Владивостоке пройдет праздник, посвященный Всемирному дню распространения информации о проблеме аутизма и четырехлетию неформального общества помощи аутистам «Маленький принц». На мероприятии устроят благотворительную выставку-распродажу и презентуют необычный арт-объект, сообщает «Приморская газета».

2 апреля во всем мире отмечают день распространения информации о проблеме аутизма. Так называемые дети дождя живут в собственном мире и о том, как вести себя с другими людьми, имеют небольшое представление. Привлечь внимание к проблеме аутизма хотят на празднике «Человек вверх ногами вниз ногами». Он развернется в воскресенье, 1 апреля, в кинотеатре «Океан». Начало в 12 часов.

На празднике покажут интерактивную танцевально-цирковую программа «Маленького принца» и «Школы ловкости: крути, бросай, лови», презентуют арт-объект «Человек вверх ногами вниз ногами» и устроят благотворительную выставку-распродажу. Также в программе мероприятия зумба и запуск воздушных шаров.

— Образ «человека вверх ногами вниз ногами» принадлежит молодому человеку с аутизмом. Перевернутый мир. Взгляд с другой стороны. Всё то же самое, но с другого ракурса, — рассказали в оргкомитете мероприятия. — Это история о ценности каждой человеческой жизни. О том, что в каждом из нас живёт мальчик с другой планеты.

Праздник пройдет в контексте Всероссийской научно-практической конференции «Педагог нового поколения: проблемы и перспективы инклюзивного образования». Она пройдет с 30 марта по 3 апреля в Дальневосточном федеральном университете.

В прошлом году инклюзивная театральная студия «Во имя добра» представила спектакль «Путешествие по грезам». Его актерами стали в том числе и ребята с расстройством аутистического спектра. С детьми занимались педагог-психолог и актеры Театра молодежи.