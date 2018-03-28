Ещё
Арт-объект «Человек вверх ногами вниз ногами» представят во Владивостоке
Далее:
Читайте также:
Ещё

Арт-объект «Человек вверх ногами вниз ногами» представят во Владивостоке 

Prim.News 2 часа назад
Фото: Приморская газета
В городе отметят Всемирный день распространения информации о проблеме аутизма.
Первого апреля во Владивостоке пройдет праздник, посвященный Всемирному дню распространения информации о проблеме аутизма и четырехлетию неформального общества помощи аутистам «Маленький принц». На мероприятии устроят благотворительную выставку-распродажу и презентуют необычный арт-объект, сообщает «Приморская газета».
2 апреля во всем мире отмечают день распространения информации о проблеме аутизма. Так называемые дети дождя живут в собственном мире и о том, как вести себя с другими людьми, имеют небольшое представление. Привлечь внимание к проблеме аутизма хотят на празднике «Человек вверх ногами вниз ногами». Он развернется в воскресенье, 1 апреля, в кинотеатре «Океан». Начало в 12 часов.
На празднике покажут интерактивную танцевально-цирковую программа «Маленького принца» и «Школы ловкости: крути, бросай, лови», презентуют арт-объект «Человек вверх ногами вниз ногами» и устроят благотворительную выставку-распродажу. Также в программе мероприятия зумба и запуск воздушных шаров.
— Образ «человека вверх ногами вниз ногами» принадлежит молодому человеку с аутизмом. Перевернутый мир. Взгляд с другой стороны. Всё то же самое, но с другого ракурса, — рассказали в оргкомитете мероприятия. — Это история о ценности каждой человеческой жизни. О том, что в каждом из нас живёт мальчик с другой планеты.
Праздник пройдет в контексте Всероссийской научно-практической конференции «Педагог нового поколения: проблемы и перспективы инклюзивного образования». Она пройдет с 30 марта по 3 апреля в Дальневосточном федеральном университете.
В прошлом году инклюзивная театральная студия «Во имя добра» представила спектакль «Путешествие по грезам». Его актерами стали в том числе и ребята с расстройством аутистического спектра. С детьми занимались педагог-психолог и актеры Театра молодежи.
Prim.News: последние новости
«Каникулы в Мариинском» представят спектакли для всей семьи на Приморской сцене Трёх грустных мужей и одного весёлого показали артисты Театра имени Горького в селе Камень-Рыболов Объявлен тендер на изыскания по реконструкции здания Театра имени Горького во Владивостоке
 Ещё 1 источник 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
15 российских фильмов, которыми можно гордиться8
Известные артисты, связавшие свою жизнь с религией125
Какой сериал самый дорогой в истории19
Самые обсуждаемые фильмы XXI века5
Тест: попробуйте узнать этих знаменитостей
Видео
01:26
Опубликован трейлер новой драмы «Наследники»
ТВ
03:12
David Guetta и Sia записали новый совместный трек
Концерты
03:12
Егор Крид представил песню «Миллион алых роз»
Концерты
03:00
«Тихоокеанский рубеж-2» стал лидером проката
Кино
02:19
«Черная пантера» бьет все рекорды
Кино
02:30
Назван лучший злодей киновселенной Marvel
ТВ
04:23
Ольга Арефьева представила клип «Полночь»
Концерты
03:33
Дочь Люка Бессона снялась в клипе Фадеева
Концерты
02:27
Вышел трейлер нового «Несломленного»
Кино
00:31
Звезды, начинавшие карьеру в фильмах для взрослых
Кино
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение