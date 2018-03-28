Маленький театр большой Югры. Актеры-энтузиасты ставят спектакли для детей

27 марта — День театра. Ольга Михайловна Лазарева — профессиональная актриса, создатель частного театра куклы и актера «Теремок». С маленькой командой единомышленников она в свободное от основной работы время организовывает спектакли и дарит их детям в детских садах и школах в городах и деревнях Югры.

Кукла — в подарок

Корреспондент АиФ-Югра : Ольга Михайловна, расскажите, как так вышло, что вы основали свой собственный частный театр?

Ольга Лазарева: Не смотря на мою большую занятость в театре куклы и актёра «Буратино», мне хотелось играть больше спектаклей для детей. Так и родился наш маленький театр. В 2002 году к нам в Магнитогорск приехали товарищи из партии «Единая Россия» и пригласили нас в гастрольный тур по Югре, мы с радостью согласились. После того, как мы отработали тур, нам предложили остаться сначала в районе, а потом в Ханты-Мансийске и организовать театр на нашей базе. Эта идея показалась нам интересной.

— С какого момента стали работать на себя?

— С 2003 года мы полностью работали самостоятельно — театр куклы и актера «Теремок». Сделали спектакль с Марьей Кузьминичной Волдиной «Мудрость и тайны земли Обской» — получили на эту работу грант губернатора, объехали весь округ. Это была великая школа с Марьей Кузьминичной, потому что такого уважения к родному краю, к родному языку трудно представить. И как ее везде встречали! Как мать Земли и на нас это счастье тоже перепадало.

— Какие вы строили планы?

В Ханты-Мансийске планировался большой культурный центр — международный кукольный театр, один из туристических брендов Югры. Когда мы предложили свои услуги, чтобы делать здесь театр, нам пошли на встречу. Эскизы делал Михаил Шемякин — американский и российский художник. Хотели построить тропикариум, океанариум. Чтобы было несколько залов. Должна была быть вертолетная площадка. Планировалось перевезти скульптуры Шемякина из Америки. Но, так вышло, что не случилось этого.

— Как сейчас живет ваш театр?

— Сейчас наш маленький театр — это скорее всего «образовательный» театр. Мы создаём социально-образовательные программы. Например, марафоны милосердия «Дай сердца твоего коснуться сердцем». Нас поддерживает Департамент культуры Югры. За время проведения этого проекта его зрителями и участниками стали воспитанники реабилитационных центров Ханты-Мансийского автономного округа — Югры. С каждым годом программа обновлялась. После выступлений оставались заниматься с ребятами особой пальчиковой терапией. «Куклотерапия» помогает ребёнку захотеть сделать те или иные движения. Обязательная часть программы — изготовление куклы-друга: перчаточной, пальчиковой или планшетной куклы, чтобы ребёнок мог заниматься с ней после нашей встречи.

— Есть у вас в театре постоянный актерский состав?

— Обычно ездим втроем, плюс пара человек по техническому обслуживанию. Все примерно одного возраста. Раньше мы вдвоем играли с Александром Михайловичем Алексеевым , он единственный из нас, кто остался до настоящего момента работать в гостеатре. Единственное условие — с нами могут работать только профессиональные актёры.

Сломала ногу, пришлось ползти

— Как Вы организовываете поездки?

— Мы работаем так: допустим, наш проект выиграл субсидию, сделать это можно раз в два года. Дальше я организовываю все. Заранее пишется проект, где указывается, сколько и чего нам нужно, какие расходы, что мы сами можем предложить. Затем приглашаю по договору профессиональных актеров. Обычно, работаем в летнее время. Постоянного места для репетиций нет, оно каждый раз новое. Здесь нельзя ошибиться. Один раз показал плохо, и тебе сказали: «До свиданья».

— Были ли какие-то казусные, неудачные ситуации?

Еще не работая в профессиональном театре, я играла в спектакле «Преступление и наказание» маму Раскольникова. Длинное платье, я сломала ногу. Меня вынесли на сцену, поставили, а там же надо было потом идти к Родиону. Пришлось ползти! А что ты будешь делать? И было несколько таких случаев. Никого не интересует, плохо тебе или нет. Делаешь — забудешь про все.

Сцену колотили всю ночь

— Вы планируете новые проекты?

— Если все удастся, то у нас будет замечательный проект вместе с МЧС «Сам себе спасатель». Будет и спектакль, и мастер-классы, и встреча с представителем МЧС, чтобы человек пришел и все увидели, что это героическая профессия! А мы покажем историю. Дети должны знать, что нельзя забывать правила безопасности.

— Вы много ездите по округу, особенно по селам и деревням, где театр — настоящее чудо. Поделитесь вашим самым запоминающимся впечатлением?

— Есть случаи, которые вдохновляют. В 2000-х годах мы работали при Ханты-Мансийском районе, весной поехали в деревню Нялино. После этого выступления нам говорят: «Ребята, там дальше есть поселок Пырьях, со времён перестройки к ним никто с культурной программой не приезжал». И мы решили съездить. Ехали уже по плохому льду с открытыми дверями, чтобы сразу спрыгнуть, если что. Приезжаем: даже не в клуб, а в какой-то ангар. Навстречу нам выходит мужичонка в валенках, весь замученный, в краске. Оказалось, что, когда мы согласились с вечера к ним приехать, всю ночь директор школы колотил сцену. Нашел еще рабочего, и они вдвоем ее покрасили. Это одно из самых дорогих моих впечатлений, как люди ждали нас. Пришли родители с детьми, учителя. Долго с нами не расставались, фотографировались, говорили какие-то тёплые слова. А мы были удивлены, как они вообще здесь живут. А ещё они устроили нам экскурсию через окно: «А вот там у нас грядки, а здесь у нас вот это растёт, а вот здесь это, а вот тут мы с детьми сами выращиваем фрукты-ягоды». Эти люди дарят удивительные впечатления. Эту «экскурсию» я никогда не забуду. Какие они пришли все нарядные. А мы-то кто такие? Ты просто приезжий человек. И так здесь тебя уважают. Ради таких эмоций и стоит работать.

Не все можно измерить деньгами

— Ольга Михайловна, вот уже как 6 лет место вашей основной работы — ОТРК «Югра». Не пробовали ли вы совмещать театр и телевидение?

— В реабилитационном центре «Лучик» очень много лет мы ставили спектакли, и наши дети снимались у нас в проектах на телевидении. Очень трудно своего ребенка в таком состоянии выставить на весь белый свет, а наша задача сказать ребенку: «Ты хороший так, ты имеешь право!». И дети у нас с удовольствием снимаются, ни разу не было запрета от родителей.

Также был телемарафон «Лети-лети, лепесток», где вся культурная «начинка» была сделана с помощью наших деток из «Лучика».

Миссия нашего театра — принести хоть какую-то пользу. Мы можем работать с куклами, можем работать живьем, можем показать, как это сделать.

— Театр — прибыльное дело?

— Честно говоря, я больше трачу, чем зарабатываю. Очень много расходов, которые не входят в смету. Например, заказать пошив кукол. Но та отдача, которую ты получаешь, дорогого стоит. Тем более что я занимаюсь своим профессиональным делом, это важно для меня. Не все можно измерить деньгами.