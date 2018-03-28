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В Казани назвали лауреатов премии «Тантана»
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В Казани назвали лауреатов премии «Тантана» 

Ревизор.ru 37 минут назад
Фото: Ревизор.ru
Учрежденная Минкультом РТ театральная премия составляет 50 тысяч рублей с налогом. Но получатели «Тантаны» считают, что главный смысл премии — в возможности заявить о себе.
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