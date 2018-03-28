Чёрт и чудик: приморский драматург рассказал о времени и о себе

Концерт «Благословенные лихие» составлен из программ известных исполнителей. Среди них выступал драматург, поэт, музыкант и режиссёр Николай Пинчук. Пьесы автора ставятся в разных театрах страны, более 30 лет он преподаёт в детских театральных студиях, из которых вырастают профессиональные актёры. Сцена для него — возможность быть одновременно разным, и самим собой.

Выти из скучной роли

— Николай, 27 марта мир отметил Международный день театра. 2018-й — ещё и российский Год театра. Лично для вас театр — это…

— Возможность человеку показать себя, какой он есть, но в разных амплуа. В отличие от театра, каким зачастую является обычная жизнь. Не я первый об этом сказал. Человек всегда играет какие-то роли. Если в театре их много, к тому же образы можно творить самому, то в жизни — ролей максимум две-три, и все окружающие ждут от тебя одинакового, предсказуемого поведения.

На улице я не надену красный нос и шляпу с перьями, а в «Перекрёстке» могу себе это позволить. Не потому, что выпендриваюсь, а потому, что какая-то часть моего «я» этого хочет. Несколько лет назад руководитель театра Сергей Рыбалко начал вырезать замечательные декорации из картона. Это непременный атрибут «картонных перформансов», их полюбили зрители за непредсказуемость и спонтанность. Недавно обыгрывали тему «Мой Герасим». Мы пели в финале хит «Зачем Герасим утопил Му-му», и каждый участник дописывал свой куплет.

— В прошлом году «Перекрёсток» переехал в район Эгершельда. Что изменилось во внешнем облике театра?

— Здесь более современный в техническом отношении зал — со звукоизоляцией, в зале отдельные входы для зрителей и артистов. Центральная «колонна» не только украшение холла, но и своеобразный акустический барьер. Театр начинается с гостиной, в которой расположились стеклянные стенды с экспонатами его истории. Конечно, чтобы цокольное помещение бывшего магазина превратить в театр, нужно было постараться всё перестроить. Несколько месяцев музыканты и завсегдатаи театра своими силами делали капительный ремонт.

— В «Перекрёстке» вы поёте песни, читаете стихи и прозу, надеваете маски чертей и чудиков…

— Здесь я друг и участник программ. Я один из всех. Взять сегодняшних исполнителей. Евгений Ерёмин , Анатолий Погодаев или Сергей Рыбалко? Как говорит Сергей: «Все мы родом из 90-х, как из гоголевской „Шинели“. У каждого своя судьба, и мы вместе, это тот случай, когда творчество людей связывает. Здесь много чего интересного происходит. Бардовский фестиваль „Белая волна“, концерт памяти Башлачева. Много молодежи выступает, той, что „Перекрёсток“ кажется престижней, чем кислотный клуб. А вот чиновники о нас почему-то „впервые слышат“.

Крёстный отец

— С чего началась ваша любовь к театру?

— В доме родителей была богатейшая библиотека, среди книг нашёлся томик Фридриха Дюрренматта (швейцарский драматург-абсурдист. — Ред.). Наверняка, многие смотрели фильм по его пьесе „Визит дамы“ с Екатериной Васильевой Валентином Гафтом в главных ролях. Я увлекся этим драматургом, читал, зрительно перенося героев и сюжет пьес на сцену. Дюрренматт — мой крестный отец. Потом был университет, физфак, при факультете — студенческий театр эстрадных миниатюр „Лопух“.

— Физики, они же лирики?

— Самые крутые капустники в те времена были на нашем факультете! Потому что у нас было свободное не замыленное в идеологическом смысле сознание. Если филологов и историков прессовали на тему коммунистической морали, у нас главной была наука. Я не стал физиком по профессии, остался учёным по мировоззрению.

— Правда, что вы организовали уникальный по меркам СССР театральный класс?

— После университета работал в школе № 77 спального района Владивостока. Будучи классными руководителем, собрал театральный кружок, который вскоре вырос, завоевал в городе популярность. За успешную работу всему классу дали путёвку во Всесоюзный пионерский лагерь „Океан“. Тогда я понял, что нужно расти дальше. С идеей театрального класса пошёл в Академию искусств. Поговорил с мэтрами — Александром Запорожцем, Сергеем Гришко. С их помощью составили программу, и в сентябре 1989 г. открыли театральный класс.

— Управление и департамент образования к этому нормально отнеслись?

— Уйдя из школы, не оставляете свою преподавательскую деятельность?

— В 1996 г. открыли студию „Театр имени папа Карлы“, у нас был статус народного театра, потом при университете я руководил „Игровой комнатой“: спектакли ставили в Пушкинском театре, театре молодёжи. Одновременно начал учится в литературном институте.

— Ваши произведения ставятся за пределами Владивостока?

— Спектакль „Заводной апельсин“ — в Архангельске. Некоторые пьесы идут в музыкальном театре Армавира, в том числе „Кольцо, принцесса и колдунья“. Есть масса ссылок на любительские театры, которые используют мой материал. С них я денег не беру.

— Одна дама на Лит.ру, восхищаясь вашей пьесой „Театр теней Офелии“ сетует, что её не ставят профессиональные театры…

— Я ей ответил, мол, ну и шут с ними, я от этого не зависим. Главное, что я поставил её у себя в студии в новой редакции и спектакли прошли весьма успешно. Пьесу ставили и в других студиях в России и Украине. Плюс победа в конкурсе драматургии, плюс публикация в сборнике пьес под одной обложкой с работами Бартенёва, Угарова, Курочкина, Мухиной и других признанных мастеров.

— Есть идея, требующая завершения?

— Лежит неоконченная повесть, которую начал писать лет пять назад. Первая часть готова, вторая часть не идёт. Повесть важна для меня. Допишу ли я её, не знаю. Есть вещи, которые создаются годами.

Разный я — С детьми, подсевшими на гаджеты, трудно работать?

— Дети как дети. Еду работать в детский лагерь отдыха на Рейнике. Там с гаджетами всё просто — большую часть дня они их мало интересуют. Есть занятия важнее.

— Ваши ученики, которые не пошли по стезе театральной или творческой, вспоминают ваши занятия?

— За 30 лет через меня прошло около четырёхсот человек, возможно более десяти стали артистами, остальные в разных профессиях, бизнесе. Но все говорят, что театр дал им многое — в плане коммуникации, умении понимать людей, широком видении жизни. Это развитие психики человека, расширение сознания, наконец.

— У нас в городе появились так называемые инклюзивные театры, где играют дети с особенностями развития.

— Молодцы все, кто делают это не за гранты и прочие вознаграждения. В образовательной программе студии „Маленький принц“ есть элементы театра, цирка, других искусств. При этом наши ученики — дети со сложным аутизмом, так называемым синдромом Каннера. Два десятка ребят, которых невозможно что-то заставить делать, можно только увлечь, но для этого надо выйти из роли серьёзного взрослого человека. В прошлом году дети дипломантами краевого конкурса „Свет рампы“, и это большой успех.

— Николай, а если бы вам в детстве не попался томик Дюрренматта?

— Попалось бы другое. Мне всё равно нравится быть разным. Не случайно, мой нынешний проект театральной студии называется „Разный я“.

ДОСЬЕ

Николай Рудофольвич Пинчук родился в 1965 г. во Владивостоке. В 1987 г. окончил физфак ДВГУ, в 2003 г. Литературный институт им. Горького. Драматург, поэт, музыкант, режиссёр-педагог. Художественный руководитель „Театра имени Папы Карло“, „Игровой комнаты“ и других молодежных театральных студий. Директор центра творческой реализации личности „Планета детей“.