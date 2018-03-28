В Орловской области за год состоялось 20 театральных премьер

Орловские театры в минувшем году показали 1236 спектаклей, на которых побывало 182,7 тысяч зрителей, сообщает пресс-служба правительства.

За год посещаемость театров возросла на 9%. Театр «Свободное пространство» стал площадкой проведения фестиваля камерных и моноспектаклей «LUDI».

В этом году после реконструкции к работе на собственных сценических площадках приступили Орловский государственный академический театр им. И. С. Тургенева и Орловский государственный театр для детей и молодежи «Свободное пространство». Кроме того, в регионе успешно работают Орловский муниципальный драматический театр «Русский стиль» имени М. М. Бахтина, Орловский театр кукол.