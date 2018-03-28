Нужны «комедии повеселее»: как будет жить Ленсовет без Юрия Бутусова

Питерский комитет по культуре ищет замену худруку Театра Ленсовета Юрию Бутусову , который 20 лет приносил театру славу.

Бутусов 20 лет ставил спектакли в Ленсовете. С 2011-го он был в театре главным режиссером, в ноябре 2017-го назначен худруком. Но 6 марта внезапно подал заявление об увольнении, и чиновники его тут же подписали. В открытом письме Юрий Николаевич объяснил причины своего решения: директор театра Валерий Градковский и комитет по культуре Петербурга «блокировали» все его инициативы и требования на посту худрука. Артисты театра выступили с письмом в защиту Бутусова.

Судя по всему, Юрий Бутусов хотел заменить Градковского на посту директора человеком, близким ему по взглядам на театральное искусство, но комитет решил по-своему. Сам режиссер не прокомментировал «Собеседнику» ситуацию.

— Бывает, что люди по 30 лет живут в браке, а потом расходятся, — сказал Валерий Фокин , худрук Александринского театра. — Да, они с Градковским лет десять вместе работали, но тогда Бутусов был в статусе главрежа. Юрию Николаевичу хотелось самостоятельности. Он ее получил, стал худруком, ну и надо было двигаться дальше в художественной сфере. Но, видимо, возникло напряжение такой силы, что Бутусов выставил ультиматум: либо вы его уберете, либо я ухожу. Я думаю, и там, и там есть своя правда. Но в результате Ленсовет потерял очень хорошего режиссера. Этого нельзя было допускать. Да, Юрий Николаевич, может, и сложный человек, но можно же было как-то приспособиться и договориться, чтобы его не потерять. Театр — это всегда компромисс. Труппе надо было Бутусова сразу поддержать, а не после драки письма писать. В этой ситуации все не так, как надо.

Теперь в Театре Ленсовета раскол. Половина труппы возмущена и надеется на возвращение Юрия Бутусова. Вторая половина вполне согласна с политикой комитета и ждет другого худрука: надо, мол, жить дальше. Жить-то театр будет, но знаменитые спектакли, возможно, уйдут из его репертуара, тем более что председатель комитета по культуре Сухенко объявил, что хотел бы, чтобы репертуар «на 80% состоял из классических постановок… и комедий повеселее».

* * *