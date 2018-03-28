От «Щелкунчика» до Шурале. Японский танцовщик — о русском балете

Как артист с острова Хонсю превращается в духа из татарской сказки

Казань готовится к первому в истории города фестивалю современного танца, который состоится 21-22 апреля в казанском доме актёра. Там выступят лучшие артисты республики, в том числе и солисты балетной труппы театра им. Джалиля Коя Окава и Мидори Тэрада.

Танцующая стрела

Японского артиста в апреле ждёт ещё одно волнующее событие. В Международный день танца в Москве ему вручат престижную балетную премию «Душа танца», учреждённую старейшим профессиональным изданием России — журналом «Балет». Артист, имя которого в переводе с японского означает «парус, летящий как стрела», удостоен награды в номинации «Восходящая звезда».

«Получить премию «Душа танца» я даже не надеялся, её обычно присуждают российским танцовщикам, — скромничает артист. — Если честно, не знаю, за что именно мне её присудили. Может быть, сыграла роль золотая медаль, которую мы с Мидори получили на XIII Международном конкурсе артистов балета и хореографов в 2017 году».

Японский дуэт приехал в Казань четыре года назад из Одессы после того, как на Украине изменились правила работы для иностранных артистов. Коя и Мидори танцуют в «Лебедином озере», «Баядерке», «Спящей красавице», «Щелкунчике» — почти во всех постановках театра им. Джалиля. Но самая любимая роль Коя — это Шурале в балете Ф. Яруллина. Артист восхищён задорной и в то же время романтической музыкой, в которой чувствуется татарский национальный колорит. «И сам образ лесного духа — партия очень глубокая и красивая, прежде всего в хореографическом смысле, — говорит Коя. — Движений классического танца у Шурале мало. Иногда надо быть и „корявым“, что-то делать наоборот, это открывает новые возможности».

В балетную студию Коя впервые пришёл в два года вслед за своей старшей сестрой. Лет до 10 не очень-то хотел заниматься танцем — больше привлекал спорт. Интерес проснулся после первого сольного выступления, которое публика приняла на ура.

10 лет назад 15-летний артист приехал учиться в Москву, в академию хореографии. Поначалу Россия вызвала лёгкий шок: то автобус вовремя не придёт (в Японии это нонсенс), то продавец в магазине нагрубит… «В Казани мне комфортнее жить, чем в Москве, — говорит артист. — Люди добрее и дружелюбнее». В театре им. Джалиля дисциплинированному японцу очень нравится. Все ответственно относятся к работе, выполняют её честно, он чувствует себя в Казани членом большой сильной команды.

Не просить — только благодарить

Страна восходящего солнца известна особым отношением к цвету, там придумали названия для тысяч оттенков, о которых не подозревают европейцы. Японцы воспринимают через цвет предметы, людей, даже города. «Казань, на мой взгляд, зелёного цвета, — делится впечатлениями Коя. — Москва — серого. Мой родной город Амори на севере острова Хонсю — нежно-голубой. Зимой там выпадает много снега, иногда больше, чем в Казани. Но в отличие от России температура не опускается ниже 5-10 градусов».

Характерной для японского жилища ниши с картиной и цветами в казанской квартире у Коя нет. Да и кимоно он надевал лишь однажды, когда ребёнком впервые пришёл в буддистский храм. Сегодня в Японии всё больше западного стиля в интерьерах, одежде. Зато в том, что касается еды, старинные традиции незыблемы. По словам Коя, японские блюда на его родине и в казанских ресторанах — это две большие разницы. Поэтому готовить он предпочитает сам. Любимое блюдо — рисовый суп с карри и овощами. «Рис мы едим каждый день, — говорит артист. — Он никогда не надоедает, наоборот, даёт силы. О диете даже не думаем. Обожаем эчпочмаки, борщ, пельмени. Чтобы хорошо работать, надо хорошо питаться, иначе не будет сил».

Артист слышал, что в Казани есть буддистский храм, но побывать там ему ещё не удалось. «Я верующий человек, хотя молиться каждый день, каждое утро, как требует наша религия, не получается, — говорит Коя Окава. — Молюсь, когда хочу поблагодарить бога. За что? Просто за жизнь! Думаю, у бога ничего не надо просить — только благодарить его».