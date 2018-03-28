28 марта объявлено в Москве днем траура

Сегодняшний день объявлен всероссийским днем траура по погибшим при пожаре в торговом центре «Зимняя вишня», сообщает портал Мэра и Правительства Москвы

28 марта кинотеатры сети «Москино» закрыты для посетителей. Будут работать только «Звезда» и «Юность», где изменили репертуар. Спектакли в театрах города начнутся с минуты молчания, показ комедий отменен. А Театр Пушкина все средства от спектаклей, который пройдут 28 и 29 марта, перечислит семьям погибших.

Напомним, пожар в торговом центре «Зимняя вишня» в Кемерове произошел в воскресенье, 25 марта. В результате погибли 64 человека, в том числе дети. На всей территории страны приспущены государственные флаги.