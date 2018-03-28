Распутная звезда. От кого из тысячи любовников родила своего сына Сара Бернар

26 марта 1923 года улицы Парижа окрасило торжественное шествие. Казалось, столицу своим присутствием порадовала сама королева: дорога была покрыта камелиями, а на тротуарах стояли тысячи людей. Но в их глазах не было радости. В тот день хоронили обожаемую миллионами актрису Сару Бернар: женщину, которая с одной ногой в 70-летнем возрасте играла юную Джульетту. За 78 лет жизни актриса обзавелась таким количеством любовников, которое не снилось ни одной распутной королеве: в ее постели побывали около тысячи мужчин. Неудачница Сара Бернар позирует известному фотографу Феликсу Надару, 1864 год. wikimedia

Генриетт (так назвала мать при рождении будущую звезду) появилась на свет слабой. 23-летняя матушка, Джудит Бернар, не занималась малышкой, а бросила на поруки няням. Молоденькой женщине нужно было устраивать своею личную жизнь, а папу Сара не знала вовсе.

В русскоязычных источниках таковым называется юрист Эдуард Бернар, но, учитывая образ жизни Джудит, скорее всего, правы зарубежные энциклопедии, в которых указано, что «отцом называли сына богатого купца из Гавра.

Ребенком Сара была нервным, эмоциональным, неусидчивым, потому регулярно попадала в неприятности. В Англии, куда мать спровадила Сару из Франции с глаз долой, девочка едва не сгорела, подойдя в легком платье близко к камину. Няня прибежала лишь через несколько минут, но успела спасти ребенка.

Узнав о случившемся, Джудит забрала дочь назад во Францию, но поселила ее в деревне неподалеку от Парижа. Там маленькая Генриетт выпала из рук няни, получив перелом руки и ноги. Тогда мать взяла дочь к себе.

Заниматься с девочкой учебой было некому. Джудит с удовольствием бы сделала из дочки такую же содержанку, какой была она сама, но Генриетт воспротивилась. Мамаша попробовала выдать 15-летнюю девушку замуж, но та отвергла ухаживания мучного торговца, пусть и богатого. А после герцог де Морни, (брат Наполеона III и, судя по всему, один из любовников матери), решил, что Саре самое место на сцене: там ее эмоциональность придется к месту.

Так и произошло. Она отучилась в Высшей национальной консерватории драматического искусства, и в 1862-м получила предложение от главного театра Франции — „Комеди Франсез“. Королева эпатажа Портрет Сары Бернар, Джиованни Бордини, 1880-е. wikimedia

В известном театре Бернар играла недолго. Премьера состоялась 1 сентября 1862 года в трагедии Еврипида „Ифигения в Авлиде“. Но критики встретили ее игру достаточно прохладно, а после Сару снова подвела ее эмоциональность: будучи еще юной дебютанткой без роду без племени, она нахамила ведущей актрисе „Комеди Франсез“.

После Сара сотрудничала с разными театрами и постепенно расцветала. Она стала стройной, а играла импульсивно. Запросто примеряла на себя самые разные роли: была Жанной д’Арк, Дездемоной, Андромахой, Клеопатрой. Одним из лучших ее образов считается Маргарита Готье из „Дамы с камелиями“ Александра Дюма-сына, которую к 1911 году она сыграла около трех тысяч раз.

Сара Бернар в роли Донны Соль (»Эрнани», В. Гюго ). Wikimedia

Она играла и мужчин: сына Наполеона в пьесе французского поэта и драматурга Эдмона де Ростана «Орленок», Гамлета у Уильяма Шекспира , Занетто у Франсуа Коппе в спектакле «Прохожий» и Лорензаччо в одноименной пьесе прозаика Альфреда де Мюссе.

Бернар не боялась принимать участие в киносъемках в уже немолодом возрасте. Но крупный план обнажал перед зрителями каждую морщинку, поэтому Бернар вернулась на сцену, где легко играла юную Джульетту.

Казалось, эта артистка брала зрителя не талантом, а тем, что сейчас называют «хайпом». Еще в 21 год Бернар уговорила мать купить ей гроб. Зачем? Чтобы лучше понимать трагические роли, говорила молодая Сара, и проводила в этом сооружении из красного дерева все ночи, используя его вместо кровати. Поговаривали, что в этом гробу она даже спала с мужчинами. К слову, сцены смерти всегда были коньком актрисы.

В нем же Сара приказала себя похоронить, когда придет время: о том, как пройдет ее последний спектакль, обычно называющийся похоронами, она знала еще при жизни. Бриллианты в ее короне Сара Бернар, 1880-е. Wikimedia

Помимо театра Саре Бернар, на первый взгляд, везло и в личной жизни. У девушки из ничем не примечательной семьи были сплошь богатые мужчины.

Ее первым любовником стал граф Эмиль де Кератри. Умный и хорошо обеспеченный, он был старше Сары на 12 лет. Но интересовался при этом только собой, а не своей любовницей.

Юная Бернар вскоре после получения небольшого опыта каким-то образом научилась завораживать как мужчин, так и женщин. В число ее почитателей за всю жизнь вошли Виктор Гюго, Эмиль Золя, Оскар Уайльд Огюст Роден и другие знаменитости. В произведениях о Саре Бернар многие авторы, опираясь в основном на ее же рассказы, писали, что актриса соблазнила всех глав европейских государств. Доказано, что у нее на самом деле была близость с принцем Уэльским Альбертом Эдуардом, племянником Наполеона I.

Бриллиантами осыпали Сару будущий король Англии Эдуард VII, император Австрии Франц Иосиф I, король Испании Альфонсо, король Италии Умберто, король Дании Кристиан IX.

Нередко она спала с партнерами по сцене, а после сохраняла с ними дружеские отношения. Так было с Филиппом Гарнье и Пьером Бертоном, игравшими с ней в пьесах «Теодоро» и «Тоска». Выйти замуж за принца В круговерти любовных приключений, казалось, она никогда не испытывала настоящую любовь. А оказалось, что это чувство знакомо Бернар, и очень хорошо.

Девушка влюбилась в принца Бельгии Анри де Линя еще в 20 лет. Даже собралась за него замуж, но тот поставил условие: Сара должна бросить сцену. Это было для нее невозможной жертвой, и роман завершился, так и не начавшись.

В 1882 году актриса дала согласие на замужество Аристидесу (Жаку) Дамала, дипломату из Греции.

Жак Дамала. Wikimedia

Бернар было 38, а Дамала — 27. Аристидес в какой-то момент решил бросить дипломатию ради французской сцены. Остался в Париже, где закрутил лихую жизнь: алкоголь, наркотики и множество женщин. Встреча со столь же свободной в поведении Бернар была просто неизбежна. Современники говорили, что они стоят друг друга. Их роман закрутился мгновенно, Бернар увезла молодого любовника с собой в гастроли по миру, и уже через полгода они сыграли свадьбу.

Но спустя несколько месяцев брак дал трещину: пресса выпускала карикатуры, посвященные их семейной жизни, знакомые постоянно шептались. К тому же Бернар отказалась брать фамилию Дамала, и тот в отместку начал изменять Саре и еще больше злоупотреблять наркотиками. Закончилось все тем, что в 1889 году звезде, прозванной «Казановой в юбке» подкинули на порог младенца. Малышку родила одна из любовниц Жака, который к тому времени буквально гнил в клинике для зависимых.

У самой Сары к тому времени был уже 25-летний сын. Морис Бернар появился на свет в 1864 году. Говорили, что его отцом был принц Бельгии Анри де Линь (Шарль Жозеф Эжен Анри Жорж Ламораль), но актриса никому не рассказала правды. Последний удар 1905 год для актрисы припас одну из последних в ее жизни неудач: во время одной из съемок в Рио-де-Жанейро женщина упала с декорации без страховки. Десять лет она терпела мучительные боли, пока не сказала врачам однозначное: «Режьте!».

С 1915 по 1922 годы она искала для своего репертуара одноактные пьесы. Ее с удовольствием звали играть в сценах, где нужно было находиться на одном месте. Для Бернар находили героинь, проводивших все свое время на руках слуг, — например, царица Аталии.

В 66 лет актриса Бернар встретила еще одну свою любовь. Четыре года она встречалась с 31-летним американцем Лу Теллегеном. О проведенном с ним времени она писала, что это были «лучшие годы жизни».

Лу Теллеган, 1916 год. Wikimedia

Морис пережил мать всего на пять лет. В генеалогическом древе бельгийской королевской семьи он записан именно как сын принца.