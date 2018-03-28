Юные актеры школы № 109 показали новый спектакль

В школе № 109 продолжается 11-й Театральный фестиваль 5-11 классов. На этот раз ребята поставили спектакль «Болезнь потерявшихся» по мотивам книги Мариам Петросян «Дом, в котором…».

«Дом, в котором…» — роман Мариам Петросян, опубликован в 2009 году. Роман представляет собой яркое и своеобразное описание замкнутого социума, его характерных особенностей, нюансов адаптации новичка в сложившемся коллективе на примере интерната для детей-инвалидов.

В спектакле приняли участие учащиеся 6-11 классов. Поздравляем театральную труппу и режиссера Евгения Александровича Ямбурга с премьерой!