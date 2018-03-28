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Юные актеры школы № 109 показали новый спектакль
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Юные актеры школы № 109 показали новый спектакль 

Наш Теплый стан 1 час назад
Фото: Наш Теплый стан
В школе № 109 продолжается 11-й Театральный фестиваль 5-11 классов. На этот раз ребята поставили спектакль «Болезнь потерявшихся» по мотивам книги Мариам Петросян «Дом, в котором…».
«Дом, в котором…» — роман Мариам Петросян, опубликован в 2009 году. Роман представляет собой яркое и своеобразное описание замкнутого социума, его характерных особенностей, нюансов адаптации новичка в сложившемся коллективе на примере интерната для детей-инвалидов.
В спектакле приняли участие учащиеся 6-11 классов. Поздравляем театральную труппу и режиссера Евгения Александровича Ямбурга с премьерой!
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