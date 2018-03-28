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Экскурсия по закулисью Губернского театра в Кузьминках прошла 27 марта
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Экскурсия по закулисью Губернского театра в Кузьминках прошла 27 марта 

Управа района Кузьминки 31 минуту назад
Фото: Управа района Кузьминки
Во вторник, 27 марта, в День театра в Московском губернском театре в Кузьминках состоялась экскурсия по закулисью спектакля «Волшебная барабанная палочка» для ребят из Санкт-Петербургской театральной студии «Чудодеи».
— После спектакля наши артисты Андрей Щеткин, Мария Дудкевич, Дима Полунин и Валерия Минина рассказали юным театралам о некоторых закулисных секретах. Они побывали в гримерно-пастижерном цехе, а потом ребят ждала увлекательная экскурсия в мир духовых инструментов, которую подготовил наш Губернаторский оркестр и дирижер Кирилл Черчик, — пояснили в пресс-службе театра.
Напомним, что МГТ расположен по адресу: Волгоградский проспект, дом 21. (вт)
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