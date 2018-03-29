Возвращение хита: цирковой мюзикл «Алиса» снова на сцене

Цирковой мюзикл «Алиса» возвращается на столичную сцену. Шоу с успехом прошло в Москве в новогодние каникулы 2017-2018, собрав более 30 тысяч зрителей.

В представлении для всей семьи сливаются сразу несколько жанров: музыкальный театр, современный балет, цирковое и акробатическое искусство. Этой весной зрители всех возрастов вновь смогут окунуться в странный и удивительный мир сказки Льюиса Кэрролла о маленькой девочке, случайно провалившейся в кроличью нору и оказавшейся в Стране Чудес, где ее ожидало множество невероятных приключений. Показы спектакля пройдут в культурном центре «Салют» с 13-го по 15 апреля.

В мультижанровой постановке задействован звездный состав: артисты и гимнасты с опытом работы на известнейших площадках мира — от главных московских театров до Cirque De Soleil, призеры профессиональных фестивалей циркового искусства. Круглая площадка, традиционная для цирковых представлений, сюрреалистические декорации, неожиданные световые эффекты и динамичное переключение от номера к номеру позволят достигнуть максимального эффекта погружения в сказочную атмосферу шоу. Пространство спектакля противопоставляет обыденный серый мир и полную сюрпризов Страну Чудес.

Зрители обязательно встретят на сцене любимых персонажей, которые, к тому же, будут петь — Алису и Белого кролика, Шляпника и Мартовского зайца, немного сумасшедшую и комичную в интерпретации постановщиков Королеву и любимого всеми Чеширского кота.

Создатели спектакля сохранили ключевые сцены из книги Кэрролла, остроумно обыграв их и объединив с цирковыми и интерактивными акробатическими номерами. Так, на сцене можно будет увидеть выступление воздушной гимнастки с мировым именем и участницы Cirque De Soleil Вероники Тесленко , эффектную парную трапецию от призеров множества конкурсов Виктории Ивановой Алексея Артемьева , трюки жонглеров-рекордсменов, лауреатов Национальной цирковой премии «Цирк» — династии Тесленко, а также захватывающий дух номер «Русская палка» от именитых акробатов Сергея Мазурина , Василия, Михаила и Елены Канаковых.

Не упустите возможность подарить себе и близким настоящий праздник фантазии!