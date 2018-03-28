Хореограф Азарий Плисецкий представил мемуары «Жизнь в балете»

МОСКВА, 28 марта. / ТАСС /. Танцовщик, хореограф и педагог Азарий Плисецкий в среду на пресс-конференции в ТАСС представил мемуары «Жизнь в балете. Семейные хроники Плисецких и Мессереров».

Плисецкий принимал участие в создании Кубинского национального балета, работал с балетными труппами в Японии и США. С 1992 года постоянно сотрудничает с балетом Мориса Бежара

"Я был искренен, старался сделать что-то интересное и, прежде всего, чтобы книга не повторяла моих знаменитых предшественников — Бориса [Мессерера] и Майю [Плисецкую]", — сказал он.

"Вчера впервые взял книгу в руки и начал читать, читаю и думаю, а ведь правду говорят — «такое ощущение, что врет». Не верится, что на одного человека столько выпало", — добавил он, отметив, что в книге описана широкая география как жизненная, так и творческая — работа с труппами «Гранд-опера», «Ла Скала», театров «Колон», Штутгарта, Токио.

О Майе Плисецкой

Книга написана гораздо позже мемуаров балерины Майи Плисецкой — «Я, Майя Плисецкая». По мнению главного редактора издания «Сноб» Сергея Николаевича, написавшего предисловие к изданию, Азарий в каком-то смысле вел внутреннюю полемику с мемуарами сестры. Так, в книге рассказывается об истории отношений Майи Плисецкой и Лили Брик, о первом преподавателе балерины — Елизавете Гердт

По словам литературного редактора издания Василия Снеговского, во время работы Плисецкий все время беспокоился, чтобы не потерять темп, чтобы в тексте было «больше воздуха».

Мемуары основаны на письмах, семейных архивах, разговорах с очевидцами. Издание снабжено уникальной фотохроникой. По словам главного редактора Елены Шубиной, книга, изданная совместно с Открытым фестивалем «Черешневый лес», выходит тиражом 5 тыс. экземпляров и поступит в продажу в апреле.