Ещё
Отменили проведение северного арт-фестиваля «Тайбола» в 2018 году
Далее:
Читайте также:
Ещё

Отменили проведение северного арт-фестиваля «Тайбола» в 2018 году 

Ревизор.ru 1 час назад
Фото: Ревизор.ru
К постановке идет серьезная подготовка, премьера ожидается 1 апреля. В спектакле задействовали немного актеров, а также тайбольский ходожник Александр Менухов.
Ревизор.ru: последние новости
В Москве и Санкт-Петербурге открывается Фестиваль Фоссе Владимир Машков может возглавить "Табакерку" Безумный Фигаро или кукольный фарс о любви
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
«Би-2» отменили концерт после трагедии в Кемерово1
Известные артисты, связавшие свою жизнь с религией113
Самые обсуждаемые фильмы XXI века3
Тест: хорошо ли вы помните фильм «Гараж»
Какой сериал самый дорогой в истории18
Видео
01:26
Опубликован трейлер новой драмы «Наследники»
ТВ
03:12
David Guetta и Sia записали новый совместный трек
Концерты
03:12
Егор Крид представил песню «Миллион алых роз»
Концерты
03:00
«Тихоокеанский рубеж-2» стал лидером проката
Кино
02:19
«Черная пантера» бьет все рекорды
Кино
02:30
Назван лучший злодей киновселенной Marvel
ТВ
04:23
Ольга Арефьева представила клип «Полночь»
Концерты
03:33
Дочь Люка Бессона снялась в клипе Фадеева
Концерты
02:27
Вышел трейлер нового «Несломленного»
Кино
00:31
Звезды, начинавшие карьеру в фильмах для взрослых
Кино
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение