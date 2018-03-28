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Отменили проведение северного арт-фестиваля «Тайбола» в 2018 году
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Отменили проведение северного арт-фестиваля «Тайбола» в 2018 году
Ревизор.ru
1 час назад
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Ревизор.ru
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К постановке идет серьезная подготовка, премьера ожидается 1 апреля. В спектакле задействовали немного актеров, а также тайбольский ходожник Александр Менухов.
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