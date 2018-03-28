Ещё
В Минске пройдут Дни Санкт-Петербурга
Далее:
Читайте также:
Ещё

В Минске пройдут Дни Санкт-Петербурга 

Российская Газета 55 минут назад
Фото: Российская Газета
В 2018-м году в столице Беларуси пройдут ставшие уже традиционными Дни Санкт-Петербурга.
Как сообщает БЕЛТА, о проведении Днем Санкт-Петербурга в Минске сообщил губернатор Города на Неве Георгий Полтавченко во время 10-го заседания белорусско-петербургского Совета делового сотрудничества.
Такие мероприятия проходят в Минске каждый год. А в Петербурге, в свою очередь, проводятся Дни Минска. В рамках мероприятий организуются конференции и круглые столы, на которых обсуждаются разнообразные насущные вопросы от принципов планирования территорий до организации работы подстанций скорой помощи.
На тематические дни охотно приезжают предприниматели, для них работает биржа деловых контактов.
Ну а горожан привлекает культурная программа, когда на сценах минских театров и дворцов культуры выступают артисты из Петербурга. А в Городе на Неве проходят концерты деятелей культуры из Беларуси.
Российская Газета: последние новости
Калужан переведут на индивидуальное отопление Как в Ростове выживают частные театры Беларусь среди стран СНГ заняла второе место по числу посещений театров
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
«Би-2» отменили концерт после трагедии в Кемерово1
Известные артисты, связавшие свою жизнь с религией113
Самые обсуждаемые фильмы XXI века3
Тест: хорошо ли вы помните фильм «Гараж»
Какой сериал самый дорогой в истории18
Видео
01:26
Опубликован трейлер новой драмы «Наследники»
ТВ
03:12
David Guetta и Sia записали новый совместный трек
Концерты
03:12
Егор Крид представил песню «Миллион алых роз»
Концерты
03:00
«Тихоокеанский рубеж-2» стал лидером проката
Кино
02:19
«Черная пантера» бьет все рекорды
Кино
02:30
Назван лучший злодей киновселенной Marvel
ТВ
04:23
Ольга Арефьева представила клип «Полночь»
Концерты
03:33
Дочь Люка Бессона снялась в клипе Фадеева
Концерты
02:27
Вышел трейлер нового «Несломленного»
Кино
00:31
Звезды, начинавшие карьеру в фильмах для взрослых
Кино
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение