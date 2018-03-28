В Минске пройдут Дни Санкт-Петербурга

В 2018-м году в столице Беларуси пройдут ставшие уже традиционными Дни Санкт-Петербурга.

Как сообщает БЕЛТА, о проведении Днем Санкт-Петербурга в Минске сообщил губернатор Города на Неве Георгий Полтавченко во время 10-го заседания белорусско-петербургского Совета делового сотрудничества.

Такие мероприятия проходят в Минске каждый год. А в Петербурге, в свою очередь, проводятся Дни Минска. В рамках мероприятий организуются конференции и круглые столы, на которых обсуждаются разнообразные насущные вопросы от принципов планирования территорий до организации работы подстанций скорой помощи.

На тематические дни охотно приезжают предприниматели, для них работает биржа деловых контактов.

Ну а горожан привлекает культурная программа, когда на сценах минских театров и дворцов культуры выступают артисты из Петербурга. А в Городе на Неве проходят концерты деятелей культуры из Беларуси.