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Дворец творчества детей и молодежи «Преображенский» готовится встретить гостей со всей Москвы
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Дворец творчества детей и молодежи «Преображенский» готовится встретить гостей со всей Москвы 

Управа района Преображенское 47 минут назад
Фото: Управа района Преображенское
В нашем районе пройдет театральный фестиваль «Точка_Точка_Запятая».
Театральный фестиваль начнется 7 апреля и продолжится, в общей сложности, пять дней: с 7 по 8 и с 13 по 15 апреля. Сценическое действо пройдет в рамках масштабного городского творческого фестиваля «Золотой ключик». Детские и молодежные театры столицы порадуют зрителем интересным репертуаром. Например, в программе значатся мюзикл «Оливер Твист», комедия Шекспира «Сон в летнюю ночь», пьеса Островского «Женитьба Бальзаминова», «Шинель» Гоголя и балет по сказке Корнея Чуковского «Муха-Цокотуха». Каждый день фестиваля завершится обсуждением спектаклей, а в последний день фестиваля, 15 апреля, пройдет конкурс актерского мастерства.
Посмотреть спектакли приглашаются все желающие. Представления бесплатные.
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