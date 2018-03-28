Дворец творчества детей и молодежи «Преображенский» готовится встретить гостей со всей Москвы 

В нашем районе пройдет театральный фестиваль «Точка_Точка_Запятая».
Театральный фестиваль начнется 7 апреля и продолжится, в общей сложности, пять дней: с 7 по 8 и с 13 по 15 апреля. Сценическое действо пройдет в рамках масштабного городского творческого фестиваля «Золотой ключик». Детские и молодежные театры столицы порадуют зрителем интересным репертуаром. Например, в программе значатся мюзикл «Оливер Твист», комедия Шекспира «Сон в летнюю ночь», пьеса Островского «Женитьба Бальзаминова», «Шинель» Гоголя и балет по сказке Корнея Чуковского «Муха-Цокотуха». Каждый день фестиваля завершится обсуждением спектаклей, а в последний день фестиваля, 15 апреля, пройдет конкурс актерского мастерства.
Посмотреть спектакли приглашаются все желающие. Представления бесплатные.