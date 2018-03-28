Эндрю Гарфилд и Ли Пейс на вечеринке после премьеры постановки Angels in America 

Пьеса Angels in America, для подготовки к которой Эндрю Гарфилд в свое время пересмотрел драг-шоу и немало развлек таблоиды непродуманными комментариями о своей ориентации, наконец-то стартовала на Бродвее — и по этому поводу Гарфилд в компании Ли Пейса, также участвующего в постановке, посетил вечеринку в честь премьеры. Напомним, что Ли Пейса можно будет увидеть не только на театральных подмостках, но и на большом экране (а сначала — на фото папарацци со съемочной площадки): совсем недавно стало известно, что актер вернется к своей роли в супергеройском блокбастере «Капитан Марвел», премьера которого запланирована на март 2019.
попкорнnews