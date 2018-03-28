Челябинских детей познакомят с этикетом и культурой старинных балов

В это воскресенье, 1 апреля, в Челябинске устроят концерт-лекцию в рамках проекта «В гостях у Терпсихоры». На мероприятие приглашают детишек с родителями, бабушками и дедушками. Гостей познакомят с танцами на балах в эпоху Возрождения и XIX века, а заодно преподнесут уроки этикета. Также зрители увидят на сцене стилизованные костюмированные танцы в исполнении студентов ЧГИК, участников Театра студии исторического танца «Академия изящных искусств» и танцевальных коллективов города и области. Подобные мероприятия уже давно стали традицией. Каждый год организаторы выбирают определенное направление танца, например, классический, народный, исторический и другие.

Отметим, что клуб-лекторий «В гостях у Терпсихоры» существует почти четверть века. А создала его известный челябинский хореограф, заслуженный работник культуры РФ и преподаватель ЧГИК Тамара Нарская.

— Мы ежегодно проводим мероприятие, которое было задумано, как средство художественного воспитания детей и взрослых. Нам хотелось передать эмоциональный мир ребенка, который соприкасается с искусством, в первую очередь учителям и родителям, — говорит Тамара Нарская.

Концерт-лекция начнется в 13:30 1 апреля на сцене театрального корпуса Дворца пионеров и школьников.