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Челябинских детей познакомят с этикетом и культурой старинных балов
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Челябинских детей познакомят с этикетом и культурой старинных балов 

Хорошие новости 1 час назад
Фото: Хорошие новости
В это воскресенье, 1 апреля, в Челябинске устроят концерт-лекцию в рамках проекта «В гостях у Терпсихоры». На мероприятие приглашают детишек с родителями, бабушками и дедушками. Гостей познакомят с танцами на балах в эпоху Возрождения и XIX века, а заодно преподнесут уроки этикета. Также зрители увидят на сцене стилизованные костюмированные танцы в исполнении студентов ЧГИК, участников Театра студии исторического танца «Академия изящных искусств» и танцевальных коллективов города и области. Подобные мероприятия уже давно стали традицией. Каждый год организаторы выбирают определенное направление танца, например, классический, народный, исторический и другие.
Отметим, что клуб-лекторий «В гостях у Терпсихоры» существует почти четверть века. А создала его известный челябинский хореограф, заслуженный работник культуры РФ и преподаватель ЧГИК Тамара Нарская.
— Мы ежегодно проводим мероприятие, которое было задумано, как средство художественного воспитания детей и взрослых. Нам хотелось передать эмоциональный мир ребенка, который соприкасается с искусством, в первую очередь учителям и родителям, — говорит Тамара Нарская.
Концерт-лекция начнется в 13:30 1 апреля на сцене театрального корпуса Дворца пионеров и школьников.
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