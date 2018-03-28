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В Омском театре «Студия» Л. Ермолаевой» состоялся бенефис Ларисы Дубининой
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В Омском театре «Студия» Л. Ермолаевой» состоялся бенефис Ларисы Дубининой 

АиФ-Омск 1 час назад
Фото: АиФ-Омск
Бенефис актрисы театра Ларисы Дубининой чуть было не отменили из-за трагедии в Кемерове. Но в последний момент решили — почтить память жертв минутой молчания, а вечер всё-таки провести.
Тем более что приготовила для своих зрителей Лариса Ивановна отнюдь не «развлекуху», а отрывки из произведений великого Ф. М. Достоевского — «Идиот» и «Преступление и наказание». Мастера художественного слова зал слушал, затаив дыхание.
Поздравить юбиляра пришли коллеги из других театров, музея театрального искусства, промышленно-экономического колледжа и ОмГУ, где преподаёт Лариса Дубинина. Директор департамента культуры Владимир Шалак отметил, что актриса уже 45 лет на сцене, и всё это время её родной «дом» — театр, который сначала назывался народным театром поэзии, а затем обрёл имя своего создателя Любови Ермолаевой.
Худрук театра Наталья Корлякова заметила, что Лариса Дубинина — легенда омской сцены.
«Слава богу, что живая легенда, — сказала Наталья Григорьевна. — И все могут к этой легенде прикоснуться, почерпнуть от неё вдохновения, напитаться её знаниями, ещё не раз увидеть её на сцене».
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