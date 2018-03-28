Ещё
Суд Петербурга отложил на 25 апреля иск Минкультуры о взыскании аванса по новой сцене МДТ
Далее:
Читайте также:
Ещё

Суд Петербурга отложил на 25 апреля иск Минкультуры о взыскании аванса по новой сцене МДТ 

ТАСС 1 час назад
САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 28 марта. /ТАСС/. Арбитражный суд Санкт-Петербурга и Ленинградской области отложил на 25 апреля рассмотрение иска Северо-Западной дирекции Минкультуры к бывшему подрядчику новой сцены Малого драматического театра (МДТ, Театра Европы) о взыскании 181 млн рублей неотработанного аванса по контракту на строительство объекта. Об этом сообщили в картотеке арбитражных дел суда.
"Об отложении судебного заседания. Дата и время судебного заседания 25 апреля 2018 года, 12:00 мск", — говорится в материалах. Причина не уточняется.
Как следует из материалов дела, иск рассматривают в первой инстанции во второй раз, предыдущие решения, где суд принял сторону подрядчика, отменили. В иске дирекция Минкультуры просит взыскать с бывшего подрядчика 181 млн рублей необработанного аванса по контракту на новую сцену МДТ, подрядчик же во встречных требованиях просит признать отказ дирекции от исполнения контракта на объект недействительным, расторгнуть контракт и взыскать 1 млрд рублей убытков, позже требования на 939 млн рублей выделили в отдельное производство.
Контракт на 2,5 млрд рублей расторгла дирекция в декабре 2016 года из-за срыва подрядчиком графика работ на год, неотработанного аванса и неосвоения лимита финансирования. Согласно данным картотеки дел, суд рассматривает ряд встречных исков дирекции и бывшего подрядчика по контракту на строительство новой сцены. Бывший подрядчик, согласно контракту, должен был завершить работы в июне 2018 года.
Достройкой объекта занимается компания «Трансепт групп» (75% акций принадлежит предпринимателю Борису Ротенбергу). Все работы планируют завершить в конце 2019 года.
Малый драматический театр создали в Ленинграде в 1944 году, когда большинство театров находились в эвакуации. Вопрос о строительстве нового здания для театра поднимался еще с советских времен, но до сих пор театр работает в помещениях, рассредоточенных по пяти домам на улице Рубинштейна. В сентябре 1998 года театр получил статус Театра Европы, став третьим после театра «Одеон» в Париже и «Пикколо-театра» в Милане.
ТАСС: последние новости
Мединский предложил Машкову возглавить "Табакерку" Трехдневный траур по погибшим в ТЦ в Кемерове объявлили во Владивостоке Риск новых выбросов газа со свалок в Подмосковье сохранится до рекультивации
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Известные артисты, связавшие свою жизнь с религией115
15 российских фильмов, которыми можно гордиться1
Какой сериал самый дорогой в истории18
Самые обсуждаемые фильмы XXI века4
Самые длинные сериалы в мире1
Видео
01:26
Опубликован трейлер новой драмы «Наследники»
ТВ
03:12
David Guetta и Sia записали новый совместный трек
Концерты
03:12
Егор Крид представил песню «Миллион алых роз»
Концерты
03:00
«Тихоокеанский рубеж-2» стал лидером проката
Кино
02:19
«Черная пантера» бьет все рекорды
Кино
02:30
Назван лучший злодей киновселенной Marvel
ТВ
04:23
Ольга Арефьева представила клип «Полночь»
Концерты
03:33
Дочь Люка Бессона снялась в клипе Фадеева
Концерты
02:27
Вышел трейлер нового «Несломленного»
Кино
00:31
Звезды, начинавшие карьеру в фильмах для взрослых
Кино
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение