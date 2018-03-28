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Дошкольникам из Щукина рассказали о возникновении театра
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Дошкольникам из Щукина рассказали о возникновении театра 

Управа района Щукино 1 час назад
Фото: Управа района Щукино
Сотрудники библиотеки №243-1 района Щукино провели для воспитанников детского сада № 1874 познавательную программу «Театр — волшебный мир», посвященную Международному дню театра, который отмечается 27 марта.
— Мультимедийная презентация «Путешествие в мир театра» познакомила ребят с историей возникновения театра, рассказала о создании в 18 веке первого русского театра, познакомила с историей крупнейших театров России и мира. Дети приняли участие в литературной игре-викторине «Сказка театра… и театр в сказке», просмотрели видеофильм «Театр… Здесь оживают сказки, грезы…» из познавательного цикла «Всезнайка», вспомнили стихи поэтов Барто, Берестова, Маршака, посвященные театру, — рассказали сотрудники библиотеки.
Напомним, библиотека №243-1 находится по адресу: ул. Академика Бочвара, д. 5, корп. 1. (ео)
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