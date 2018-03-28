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Студенческий театр Высшей школы печати и медиаиндустрии в Тимирязевском отметил 40-летие
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Студенческий театр Высшей школы печати и медиаиндустрии в Тимирязевском отметил 40-летие 

Управа района Тимирязевский города Москвы 1 час назад
Фото: Управа района Тимирязевский города Москвы
Артисты студенческого театра «Обыкновенное чудо», который действует при Высшей школе печати и медиаиндустрии в Тимирязевском, дали литературный концерт в одной из библиотек на севере столицы в честь 40-летия творческого объединения. Об этом рассказала ведущий методист Централизованной библиотечной системы САО Вера Лысенкова.
− Для посетителей библиотеки на Коптевской улице прозвучали произведения Горького, Ахматовой, Блока, Есенина, Гиппиус, Цветаевой, — пояснила Лысенкова.
Напомним, театр «Обыкновенное чудо» действует под руководством Галины Мишевич. (мю)
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