Студенческий театр Высшей школы печати и медиаиндустрии в Тимирязевском отметил 40-летие

Артисты студенческого театра «Обыкновенное чудо», который действует при Высшей школе печати и медиаиндустрии в Тимирязевском, дали литературный концерт в одной из библиотек на севере столицы в честь 40-летия творческого объединения. Об этом рассказала ведущий методист Централизованной библиотечной системы САО Вера Лысенкова.

− Для посетителей библиотеки на Коптевской улице прозвучали произведения Горького, Ахматовой, Блока, Есенина, Гиппиус, Цветаевой, — пояснила Лысенкова.

Напомним, театр «Обыкновенное чудо» действует под руководством Галины Мишевич. (мю)