Стихи Максима Горького прозвучали в библиотеке №46 Коптева

Мероприятие «Смотря на мир не свысока…», посвященное творчеству писателя Максима Горького, состоялось в библиотеке №46 района Коптево.

— К дню рождения Горького была подготовлена программа, состоящая из двух отделений. В первом отделении сотрудники библиотеки рассказали о жизни и творчестве писателя, уделив особое внимание спорным историческим вопросам, — пояснил сотрудник читальни. — Во втором студенческий театр Высшей школы печати и медиаиндустрии Московского Политеха «Обыкновенное чудо» представил литературный концерт «В начале ХХ века».