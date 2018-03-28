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Стихи Максима Горького прозвучали в библиотеке №46 Коптева
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Стихи Максима Горького прозвучали в библиотеке №46 Коптева 

Управа района Коптево города Москвы 2 часа назад
Фото: Управа района Коптево города Москвы
Мероприятие «Смотря на мир не свысока…», посвященное творчеству писателя Максима Горького, состоялось в библиотеке №46 района Коптево.
— К дню рождения Горького была подготовлена программа, состоящая из двух отделений. В первом отделении сотрудники библиотеки рассказали о жизни и творчестве писателя, уделив особое внимание спорным историческим вопросам, — пояснил сотрудник читальни. — Во втором студенческий театр Высшей школы печати и медиаиндустрии Московского Политеха «Обыкновенное чудо» представил литературный концерт «В начале ХХ века».
В ходе концерта прозвучали стихи и проза не только самого Горького, но и Анны Ахматовой, Марины Цветаевой, Зинаиды Гиппиус, Александра Блока и других писателей. (ео)
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