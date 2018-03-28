В 2018-м «Тайболы» не будет: команда фестиваля работает над международными проектами

Фестиваль «Тайбола», который пять лет подряд проводился в Архангельске, в этом году не состоится. Команда организаторов сейчас меняет формат своей творческой деятельности и выходит на новый — международный уровень. Один из важных проектов — спектакль «За северным ветром».

Уже полюбившаяся всем всем «Тайбола» появится в Архангельской области только на следующий год, об этом сообщил сайту 29.ru автор и руководитель проекта Илья Кузубов.

— В этом году фестиваль невозможно провести хотя бы по той причине, что для этого нет подходящего места. В прошлом году мы построили целый городок на острове Гривы. Однако теперь там добывают песок, у коммерсантов есть разрешение на разработку карь, — говорит Илья. — Жаль, что мы потеряли этот полигон, который так хорошо изучили и даже сделали брендом. Будем искать новое место, думаю, уже сейчас надо задумываться о том, где быть «Тайболе» в 2019 году и потихоньку начинать подготовку. Все-таки «Тайбола» для меня не просто развлекаловка, к нам приезжали гости из разных уголков области и страны и уезжали другими людьми. Поэтому мне бы хотелось, чтобы фестиваль вернулся, показал высокий уровень и удивил нововведениями.

Вот таким был городок на острове грива в прошлом году

Илья Кузубов уже рассказывал 29.ru о сложностях организации фестиваля «Тайболы», и в этот раз отметил, что по-прежнему сложно в нужном объеме собрать волонтеров, привлечь спонсоров, а также получить поддержку правительства. Команде «Тайболы» сегодня особенно нужны творческие люди. Илья сообщил 29.ru, что сейчас ищет выходы на партнеров за пределами области, — от НАО до Байкала. Также идут переговоры с разными странами: к архангельским творческим идеям и культурным проектам проявляют интерес Швеция, Норвегия, Тайвань.

— Надеюсь, всё это станет основой для чего-то глобального, и передовые ударные силы «Тайболы» многому научатся за рубежом и покажут наш регион с разнообразием его культуры — миру. Один из местных проектов, который скоро оценят иностранцы — спектакль «За северным ветром». «Поморский фестиваль», который мы проведем в Норвегии этим летом, — хорошая возможность познакомиться с культурой других стран и, конечно же, рассказать о нашем регионе. Когда-нибудь и «Тайбола» станет интернациональной, я в это верю.

Сейчас команда «Тайболы» ведет глобальную подготовку к спектаклю «За северным ветром», где задействовано не так много актеров, но будет много шоу-элементов: театр, рисование песком, танцы и многое другое. Премьера спектакля состоится 1 апреля в Северодвинске. После показа в Северодвинске в июле 2018-го спектакль отправится на гастроли в норвежский город Вардё, где станет гвоздём программы «Поморского фестиваля».

«За Северным ветром» — социальный проект. Часть билетов бесплатно дадут среди творческой молодежи, общественных активистов, волонтёров городских проектов, а также среди социально незащищенных слоев населения.