Елена Яковлева: С виду я белая и пушистая, но в настоящей жизни далеко не сахар

После семилетнего перерыва народная артистка России Елена Яковлева вернулась в «Современник», чтобы сыграть в спектакле Римаса Туминаса «Играем… Шиллера!» О своем возвращении актриса рассказала «Вечерке».

— Многие не верили, что вы вернетесь в «Современник» — настолько решительно вы ушли вместе с мужем. Как же произошло, что вы вернулись?

— Вы так категоричны в своих поступках — никогда никуда не возвращаетесь?

— Честное слово, я возвращаюсь в первый раз — и то ради роли Марии Стюарт и благодаря уговорам Галины Борисовны, которая очень много для меня сделала. Ради любого другого спектакля я бы хорошо подумала — возвращаться или нет. Уходя из театра, я больше всего жалела о том, что не буду играть королеву Шотландии. Наверное, если очень чего-то хочешь, то это получается. Я очень-очень скучала по Марии.

— Что сказал Римас Туминас по поводу вашего возвращения?

— Римас был на репетициях, давал нам указания, но ничего не оценивал. Может, скажет после премьеры.

— А что за четки у вас в руках?

— Эти четки перед премьерой в 2000 году мне подарил Римас Туминас. Он привез их из Прибалтики и как бы благословил меня ими. Четки я хранила, и вот теперь они мне пригодились для роли.

— Елизавета — разумная, холодная, а Мария — порывистая, страстная. Какой темперамент вам ближе?

— Насчет страсти не знаю. Елизавета, на мой взгляд, более страстная натура, чем Мария, просто она спрятала все свои порывы, поставила на них табу. Мне ближе Мария. Постоянство — не моя черта. Ни одно дело, которое я начинала в своей жизни, до конца так и не сделано. Все бросаю, как только надоедает. У меня нет ни одного хобби, потому что я ничего не могу ни собрать, ни систематизировать, ни приумножить, ни достать.

— Изменились ли вы за эти семь лет?

— Каждый день что-то меняется. И есть надежда, что это новое сделает Марию в моем исполнении еще более любимой публикой.

— Какие у вас были чувства, когда вы вернулись в «Современник»?

— Со всеми обнимаемся, целуемся, очень соскучились друг по другу. Такое ощущение, что этих семи лет и не было. Но я повторяю — «Мария Стюарт» — особый случай. Мы часто что-то теряем, что-то приобретаем, иногда без потерь не бывает приобретений. Но если это — твое, настоящее, данное свыше, то возврат неизбежен.

— Вы сказали, что у вас нет хобби. Что же вы любите?

— Лежать на диване с книгой в руке. Благо муж не гонит меня с дивана и ничего не требует. Наш долгий и благополучный брак — это удачное стечение обстоятельств, а не моя заслуга. Да и Валера — не первый мой муж, что тоже опровергает миф о моем постоянстве. Так получилось, что он находит в себе силы и желание так долго терпеть меня и мои выходки. Это с виду я такая белая и пушистая, а в жизни, уж поверьте, далеко не сахар.

Николай Лебедев , у которого вы снимались в фильме «Экипаж», приступает к экранизации романа «Мастер и Маргарита». Если бы он предложил вам роль, согласились бы?

— Вряд ли я смогла бы отказать такому прекрасному человеку, как Николай Лебедев. Хотя не думаю, что там для меня есть роли.

СПРАВКА

Елена Яковлева — актриса театра и кино, народная артистка России. Окончила ГИТИС, после чего стала ведущей актрисой театра «Современник». Снималась в фильмах «Интердевочка», «Черный квадрат» «Елки новые» и других картинах. В 2011 году покинула «Современник», а сейчас — вернулась как приглашенная актриса.