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Тюльпаны для Большого
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Тюльпаны для Большого 

Вечерняя Москва 1 час назад
Фото: Вечерняя Москва
28 марта 1776 года был основан Большой театр. Главный театр нашей страны, наша гордость.
Пожалуй, каждый москвич знает о Большом хоть немного. Что он был основан по соизволению Екатерины II. Что он был любимым театром императорской семьи. Что во время Великой Отечественной войны в центральный подъезд попала бомба. Еще что он изображен на конфетах и на сторублевых банкнотах. Интересная деталь: почти 100 лет Аполлон, квадрига которого украшает фасад здания, обходился без фигового листка. Реставраторы обнаружили его на фотографиях XIX века, и лист приделали. А вот на сторублевках символ Большого так и изображен без него.
Скоро в столице начнут высаживать цветы. Площадь перед Большим обязательно украсят два сорта — «Большой театр» и «Галина Уланова». Вывел их голландский селекционер Лефебер. Он жил в России, восхищался красотой здания, танцами великой балерины. А вернувшись домой, вывел новые сорта и назвал в их честь. Через много лет он приехал в Москву и привез 30 тысяч тюльпанов. В подарок Большому.
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