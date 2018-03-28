Тюльпаны для Большого

28 марта 1776 года был основан Большой театр. Главный театр нашей страны, наша гордость.

Пожалуй, каждый москвич знает о Большом хоть немного. Что он был основан по соизволению Екатерины II. Что он был любимым театром императорской семьи. Что во время Великой Отечественной войны в центральный подъезд попала бомба. Еще что он изображен на конфетах и на сторублевых банкнотах. Интересная деталь: почти 100 лет Аполлон, квадрига которого украшает фасад здания, обходился без фигового листка. Реставраторы обнаружили его на фотографиях XIX века, и лист приделали. А вот на сторублевках символ Большого так и изображен без него.