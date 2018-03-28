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Дошколята Северного Бутова стали участниками «Театральной недели»
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Дошколята Северного Бутова стали участниками «Театральной недели» 

Вестник Бутова 1 час назад
Фото: Вестник Бутова
В разных странах (в том числе у нас в России) 27 марта отмечают Всемирный день театра. В Северном Бутове этот праздник знаком даже дошкольникам.
Всемирному дню театра посвящена «Театральная неделя», начавшаяся в дошкольном отделении школы №1356 (ул. Старокачаловская, д. 3Б).
Нынешняя «Театральная неделя» также будет посвящена юбилею детского писателя Сергея Михалкова — в этом году исполнилось 105 лет со дня его рождения. Поэтому все эти дни участники «Театральной недели» будут вспоминать его творчество.
Завершится «Театральная неделя» в пятницу, 30 марта.
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