Дошколята Северного Бутова стали участниками «Театральной недели»

В разных странах (в том числе у нас в России) 27 марта отмечают Всемирный день театра. В Северном Бутове этот праздник знаком даже дошкольникам.

Всемирному дню театра посвящена «Театральная неделя», начавшаяся в дошкольном отделении школы №1356 (ул. Старокачаловская, д. 3Б).

Нынешняя «Театральная неделя» также будет посвящена юбилею детского писателя Сергея Михалкова — в этом году исполнилось 105 лет со дня его рождения. Поэтому все эти дни участники «Театральной недели» будут вспоминать его творчество.

Завершится «Театральная неделя» в пятницу, 30 марта.