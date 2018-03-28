Как сделать из ребенка звезду балета

Балет — один из самых тонких видов искусств, завораживающий и чарующий. Чтобы достичь высшего мастерства, нужно пройти долгий и трудный путь обучения. О том, как воспитывают будущих звезд мирового балета, корреспонденту ТАСС рассказали в одной из самых престижных школ мира, Московской государственной академии хореографии.

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Академия, которая в этом году отмечает 245-летие, спряталась во дворах на «Фрунзенской». Внутри много света и воздуха, большие окна, просторные коридоры. В зале солист Большого театра России, преподаватель классического танца и сценического репертуара Денис Медведев занимается со студентом третьего курса 18-летним Денисом Захаровым . «Выше, вверх!» — то и дело командует учитель.

Подъем в академии по расписанию в 7:30 утра, занятия начинаются уже с 9:00 и продолжаются до позднего вечера. Иногда в день у воспитанников, которые проживают тут же, в общежитии, может быть несколько танцевальных уроков. До обеда — всегда какой-то общеобразовательный предмет.

У Дениса Захарова обычных школьных уроков почти не осталось. «Так как я на третьем курсе и мы уже сдали практически все предметы, то некоторые из них отсеялись. Стало намного проще учиться. А вот в плане профессиональной практики и нагрузок, мне кажется, прибавляется», — говорит Денис Захаров.

Как поступить в академию

Денис приехал в Москву из Уфы в 14 лет. «Я не задумывался о трудностях, которые меня ждут. У меня была цель: я приехал учиться, воплощать мечту».

В своем родном городе Денис ходил в колледж имени Рудольфа Нуреева, там и встретил Юрия Петровича Бурлака, который является главным балетмейстером Самарского театра оперы и балета, а в 2009–2011 годах был худруком балетной труппы Большого театра.

"Когда я встретил его, я почувствовал сразу, что это другой мир. Он учит тому, что мне нужно, тому, чего мне не хватает… Это как попробовать альпийский свежий воздух после московского", — рассказывает Денис. Именно Бурлак посоветовал юноше ехать в Москву, обучаться «мощи, силе, харизме, тому, что нужно… танцевать как мировые звезды».

Денис стремится быть лучшим. На его счету Гран-при и первые премии различных конкурсов артистов балета, а в этом году он получил возможность исполнить в Большом театре (между прочим, на Исторической сцене) партию Голубой птицы в балете «Спящая красавица».

"Чтобы добиться хороших результатов, нужно выкладываться не на 100 даже, а на 200 процентов… Поэтому дети, которые идут поступать в такую профессиональную школу, должны быть уже немного подготовленными", — говорит заслуженный артист РФ Денис Медведев. По словам педагога, необходимо с самого раннего возраста заниматься гимнастикой или посещать специальные занятия.

Подготовить к поступлению могут и в самих стенах академии. Для детей с шести лет предусмотрены подготовительные классы. Поступать в можно в возрасте до десяти лет, потом поздно. В академии существует приемная комиссия, которая проводит отбор студентов в три тура. «В первом туре смотрят на внешний вид, на гибкость, на природные данные, оценивают подъемы, шаг, выглядит ли [ребенок] грустным, веселым, жизнерадостным», — рассказывает педагог.

Второй этап — это медкомиссия. У ребенка обязательно должно быть здоровое сердце, при этом, разумеется, никаких проблем с дыханием и других болезней, которые могут помешать в профессии.

Успешно прошедшие оба тура допускаются на финальный этап, где необходимо исполнить маленький кусочек, фрагмент танца. «Просто смотрят, как ребенок в танце себя чувствует», — комментирует Медведев.

Как воспитать звезду

Такое пристальное внимание здоровью детей уделяется не просто так. Балетная профессия, по мнению Медведева, — одна из самых трудных как физически, так и психологически. В академии с самого юного возраста учеников приучают к труду. «Уже с первого класса на детей возлагаются определенные нагрузки. Сначала кажется, что все легко, но когда начинается обучение, то детям становится все трудней. Нужно выворачивать ноги, это очень непривычно. Здесь все наоборот, все как неудобно», — рассказывает Медведев.

Между учителем и учеником в балете должна существовать тончайшая связь. «В этом работа педагога — детей заводить и заставлять их, чтобы им было интересно пробовать и, когда они видят, что у них это получается, они начинают по-другому себя чувствовать», — говорит он.

В практике солиста Большого театра случались моменты, когда ученики обращались к нему за помощью, если разочаровались в себе. Медведев считает, что задача педагога — поддержать студента, увидеть в нем положительные качества, ценить в ребенке все то, что у него есть. «Я очень ценю, когда есть взаимопонимание. Такая взаимосвязь, гармония творческая между учеником и педагогом должна присутствовать».

Красивые люди

Век артиста балета краток, но, по мнению Медведева, оно того стоит. «Это безумно интересная профессия. Нужно быть влюбленным в нее. Искусство открывает такие просторы: замечательные гастроли, можно увидеть весь мир; огромный круг знакомств, людей, поклонников», — добавил он.

Педагог считает, что в академии у мальчиков вырабатывается сила воли. «Здесь можно достичь очень больших результатов, при этом быть всегда в хорошей форме, физической. Балетные люди выделяются из толпы, это тоже немаловажно. Они красивые, привлекательные», — говорит наставник.

При этом, кроме красоты, для молодых людей всегда находится хорошая работа. По словам ректора академии Марины Леоновой, ее выпускников приглашают работать в ведущие труппы: в Большой театр, театры Станиславского и Немировича-Данченко, в «Кремлевский балет», Михайловский театр и другие по всей России.

Одна из самых важных задач академии — сохранение и популяризация классического балетного наследия, поддержка молодых дарований и развитие творческих связей со школами России и зарубежных стран. Ее выпускники сегодня возглавляют ведущие труппы России, например, Марийский и Красноярский театры оперы и балета, петербургскую Академию Русского балета. Работают они и за границей: в Нью-Йорке, Сан-Франциско, Берлине, Флоренции и Париже.