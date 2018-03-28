Концерт «Страна Хореография» прошел в Митине 

Второй год подряд проходит концерт танцевальных коллективов Дворца творчества детей и молодежи «Неоткрытые острова». В этом году он назывался «Страна Хореография». На сцену вышли и уже опытные танцоры, и начинающие артисты.
Не в первый раз свое искусство показали ребята из студии современного танца «Феникс» (педагог Надежда Вотинова), хореографических студий «Серпантин» (педагог Ирина Капустина), «Пластилин» (педагоги Лилия Симонова, Анна Пономарева) и «AZ-ART» (педагог Мария Дроздюк-Навулычная).
Первые шаги на большой сцене сделали воспитанники студии спортивных бальных танцев «DanceTime» (педагог Александр Куренной), студии акробатического рок-н-ролла (педагог Марьям Карапетян) и хореографической студии «Вдохновение» (педагог Ирина Усикова). Был и номер, подготовленный совместно с вокалисткой студии «Смайлики» (педагог Елена Корниенко). (ср)