Концерт «Страна Хореография» прошел в Митине

Второй год подряд проходит концерт танцевальных коллективов Дворца творчества детей и молодежи «Неоткрытые острова». В этом году он назывался «Страна Хореография». На сцену вышли и уже опытные танцоры, и начинающие артисты.

Не в первый раз свое искусство показали ребята из студии современного танца «Феникс» (педагог Надежда Вотинова), хореографических студий «Серпантин» (педагог Ирина Капустина), «Пластилин» (педагоги Лилия Симонова, Анна Пономарева ) и «AZ-ART» (педагог Мария Дроздюк-Навулычная).