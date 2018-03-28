Вампиры, Вампилов, идеальное убийство: какими спектаклями костромские студенты удивят зрителей?

9 апреля в Костромском Государственном университете стартует фестиваль «Студенческая весна», узнал KOSTROMA.TODAY. По традиции «весну» здесь проводят как театральный фестиваль. Всего студенты покажут 19 постановок.

В репертуаре — спектакли по текстам Лорки, Вампилова, Маяковского, Агнии Барто, а также несколько детективов, пара комедий и мюзикл-сказка о вампирах «Легенда Трансильвании».

Многие режиссёры выбрали для своих спектаклей классические произведения.

«В этом году ставлю спектакль по мотивам пьесы Александра Строганова . Это социально-психологическая драма. Мне пришлось её сильно изменить, от оригинала осталось мало. В спектакле стремлюсь показать разницу в человеческом восприятии своего дома», — рассказала студентка-режиссёр Виктория ГРАЧЁВА.

Студенты готовы ходить на репетиции даже ночью.

«Ночная репетиция проходит тяжело. Выходишь из зала в шесть утра мёртвым, завтракаешь и идёшь на пары», — говорит Виктория.

Вопреки всем сложностям, на репетициях царит атмосфера понимания. Те, кто участвует в фестивале не первый год, знают, ради каких моментов всё это делается.

«В конце, когда выходишь на поклон, чувствуешь единение с ребятами, с которыми ты участвуешь в спектакле, испытываешь невероятное облегчение после бессонных ночей из-за ночных репетиций, которые прошли не зря. Ты понимаешь, что вот сейчас тебе хлопают, всё закончилось. Эти овации, пожалуй, самая лучшая награда, какую можно получить», — пояснил студент 3-его курса Павел КУЗЬМИН

Открытие фестиваля пройдет 9 апреля в 14:30 в зале корпуса А1 (ул.1 Мая, 14). Здесь же пройдет большинство спектаклей.

Студенты и организаторы будут рады видеть всех желающих посетить фестиваль. Вход почти на все спектакли — бесплатный.

KOSTROMA.TODAY на этой неделе опубликует подробную афишу «Студвесны» в КГУ.