Ещё
Трюки от балтийских тюленей: в Петербурге открылся необычный театр
Далее:
Читайте также:
Ещё

Трюки от балтийских тюленей: в Петербурге открылся необычный театр 

Мир24 2 часа назад
Необычный театр появился в Санкт-Петербурге. Его актеры — обитатели Океанариума, балтийские тюлени Умка, Даша и Гоша. Они настоящие профессионалы и уже течение 10 лет удивляют публику трюками, передает «МИР 24».
В качестве гонорара за выступление тюлени получают свежую рыбу. За представление один водный актер съедает до пяти килограммов.
«Репетиции у них были всегда. Тренерский состав у нас стабильный. Тренеры с ними работают, и они очень хорошо поддаются тренировке. Внесены некоторые изменения в программу, она стала более зрелищной, проходит в течение получаса», — сказал генеральный директор Сергей Сафронов.
Премьерный спектакль в Театре тюленей прошел при полном аншлаге.
ПОЗНАЙ ДЗЕН С НАМИПОДПИШИСЬ НА НАС В TELEGRAM
Мир24: последние новости
Тест: Хорошо ли вы знаете Максима Горького? В московском метро появился «театральный» поезд Из-под завалов сгоревшего ТРЦ в Кемерове извлекли 60 тел погибших
 Ещё 1 источник 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Что стало с Казановой из «Улиц разбитых фонарей»75
Известные артисты, связавшие свою жизнь с религией153
Самые заметные роли Олега Анофриева5
72 года: самые длинные сериалы в мире2
15 российских фильмов, которыми можно гордиться24
Видео
02:27
«Звездные войны 8»: самый прибыльный фильм-2017
Кино
01:26
Опубликован трейлер новой драмы «Наследники»
ТВ
03:12
David Guetta и Sia записали новый совместный трек
Концерты
03:12
Егор Крид представил песню «Миллион алых роз»
Концерты
03:00
«Тихоокеанский рубеж-2» стал лидером проката
Кино
02:19
«Черная пантера» бьет все рекорды
Кино
02:30
Назван лучший злодей киновселенной Marvel
ТВ
04:23
Ольга Арефьева представила клип «Полночь»
Концерты
03:33
Дочь Люка Бессона снялась в клипе Фадеева
Концерты
02:27
Вышел трейлер нового «Несломленного»
Кино
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение