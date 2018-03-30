Трюки от балтийских тюленей: в Петербурге открылся необычный театр

Необычный театр появился в Санкт-Петербурге. Его актеры — обитатели Океанариума, балтийские тюлени Умка, Даша и Гоша. Они настоящие профессионалы и уже течение 10 лет удивляют публику трюками, передает «МИР 24».

В качестве гонорара за выступление тюлени получают свежую рыбу. За представление один водный актер съедает до пяти килограммов.

«Репетиции у них были всегда. Тренерский состав у нас стабильный. Тренеры с ними работают, и они очень хорошо поддаются тренировке. Внесены некоторые изменения в программу, она стала более зрелищной, проходит в течение получаса», — сказал генеральный директор Сергей Сафронов

Премьерный спектакль в Театре тюленей прошел при полном аншлаге.

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