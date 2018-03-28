Елена Яковлева рассказала о сговоре в «Современнике» 

Народная артистка России Елена Яковлева вернулась в «Современник». Актриса рассказала, что сделать этот шаг ее убедили коллеги по цеху.
Яковлева планирует сыграть в спектакле Римаса Туминаса «Играем… Шиллера!». Возобновить работу в театре она решила после просьб Галины Борисовны Волчек и Марины Мстиславовны Нееловой. Артистка уверена — дамы договорились: «Возможно, они вступили в сговор, чтобы заманить меня на этот корабль под названием „Современник“.
Звезда долго размышляла прежде чем вернуться. Прошлое расставание с театром оставило негативный отпечаток в памяти артистки. Но любовь к роли Марии Стюарт перетянула чашу весов в пользу Галины Борисовны. „Ради любого другого спектакля я бы хорошо подумала — возвращаться или нет. Уходя из театра, я больше всего жалела о том, что не буду играть королеву Шотландии“, — цитируют Яковлеву журналисты »Вечерней Москвы".
Ирина дважды уходила из «Современника». В 1986 году она перешла в театр имени Ермоловой, но через три года вернулась обратно. Во второй раз она уволилась в 2011 году. По словам актрисы за последние 10 лет работы у Волчек она получила только одну новую роль, сообщает 7days.ru. «Получается, что девять лет я играла только старые, привычные роли: Варю в „Вишневом саде“, Элизу Дулиттл в „Пигмалионе“, а ведь они обе — совсем девочки! В моем возрасте уже как-то стыдно выбегать на сцену девочкой», — сетовала тогда звезда.
Добавим, Елена Яковлева —народная артистка России. Окончила ГИТИС. Снималась в фильмах «Интердевочка», «Черный квадрат» и "Елки новые".