Хрупкие танцовщицы из Екатеринбурга привезли золотые дипломы со всероссийского конкурса в Москве

Юные екатеринбурженки из Театра танца Натальи Лысцовой вышли в финал Национальной премии детского и юношеского танца «Весна священная». Конкурс проходил в Москве, где девушки завоевали золотые дипломы в номинации «Современный танец».

Екатеринбурженки выступали в старшей возрастной группе (до 21 года). Они показали два номера — «Хрупкость земного» и «Есенюшки».

— Борьба была очень серьёзная, но ваши девчонки совершенно чудесные, они поразили жюри, — рассказали в пресс-службе конкурса. — Всего в конкурсе принимали участие около 400 танцоров из Екатеринбурга, Казани, Калуги, Кирова, Кургана, Магнитогорска, Можайска, Нижневартовска, Нижнего Новгорода, Севастополя, Тольятти, Ульяновска, Москвы и Санкт-Петербурга. До финала дошли 10 коллективов.

В жюри конкурса были деканы хореографических факультетов, балерина Большого театра, ведущие педагоги и хореографы России, режиссёр Павел Каплевич и балерина Илзе Лиепа.