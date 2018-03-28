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Хрупкие танцовщицы из Екатеринбурга привезли золотые дипломы со всероссийского конкурса в Москве
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Хрупкие танцовщицы из Екатеринбурга привезли золотые дипломы со всероссийского конкурса в Москве 

e1.ru 50 минут назад
Фото: e1.ru
Юные екатеринбурженки из Театра танца Натальи Лысцовой вышли в финал Национальной премии детского и юношеского танца «Весна священная». Конкурс проходил в Москве, где девушки завоевали золотые дипломы в номинации «Современный танец».
Екатеринбурженки выступали в старшей возрастной группе (до 21 года). Они показали два номера — «Хрупкость земного» и «Есенюшки».
— Борьба была очень серьёзная, но ваши девчонки совершенно чудесные, они поразили жюри, — рассказали в пресс-службе конкурса. — Всего в конкурсе принимали участие около 400 танцоров из Екатеринбурга, Казани, Калуги, Кирова, Кургана, Магнитогорска, Можайска, Нижневартовска, Нижнего Новгорода, Севастополя, Тольятти, Ульяновска, Москвы и Санкт-Петербурга. До финала дошли 10 коллективов.
В жюри конкурса были деканы хореографических факультетов, балерина Большого театра, ведущие педагоги и хореографы России, режиссёр Павел Каплевич и балерина Илзе Лиепа.
Премия «Весна священная» присуждается в России уже не первый раз, она названа в честь знаменитого балета Игоря Стравинского. Гран-при получили ребята из Ульяновска, они получили возможность выступить на сцене Большого театра в следующем году.
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