Большой бизнес на билетах

Находясь на работе в Большом театре, я на протяжении пяти лет раз или два в месяц отвечаю на вопросы, касающиеся ценообразования и борьбы со спекулянтами. О невозможности приобретения билетов в Большой театр уже ходят легенды. Конечно же, есть топовые спектакли, на которые раскупаются билеты в течение двух дней с начала продаж. Но те, кто любит наш театр, знают, что существуют очень четкие графики предварительной продажи билетов. Поэтому желающие попасть в театр это обязательно сделают. Даже на такой ажиотажный спектакль, как «Нуреев», премьера которого состоялась 11 декабря.

Сейчас мы продаем билеты на июль, и если вы зайдете на сайт Большого театра, то спокойно приобретете их. Потому что нужно приобретать билеты заранее. Если вы спохватитесь за два-четыре дня или даже за неделю, в большинстве случаев приобрести билет уже не сможете.

Не меньше легенд существует о стоимости билетов. На самом деле цены находятся на уровне ведущих оперных и балетных домов мира, ни в коем случае не превышая его. Самые дорогие билеты на оперные спектакли стоят не более 8–9 тысяч рублей. На любой балет цен выше 15 тысяч рублей за билет нет. Кроме одного-единственного дня — 31 декабря, когда стоимость билета на балет «Щелкунчик» доходит до 20 тысяч рублей. То есть если средства позволяют, вы можете купить билет за 15 тысяч в партер, но можете найти места и на балконе по меньшей цене, вплоть до 200 рублей для студентов. Есть билеты и по 700, и по 1000, и по 1500 рублей. А средняя цена билетов в 2017 году составила 4300 рублей.

Конечно, цены высокие. Но если Большой театр не установит их на этом уровне, деньги окажутся в других карманах, что и было прежде, до того, как мой предшественник значительно поднял стоимость билетов. Мы находимся в ситуации рынка. Притом что государство выделяет очень серьезные средства на существование театра, мы должны уметь зарабатывать сами. Хотя бы потому, что у нас работает около трех тысяч человек, которым нужно платить зарплату.

Но у нас есть, например, льготная программа «Большой — молодым» для зрителей в возрасте до 25 лет. Мы прекрасно понимаем, что те же студенты не могут покупать билеты по существующим ценам, поэтому снижаем их в десять раз.

Если обычные билеты на балет «Укрощение строптивой» на Новой сцене стоят до 7 тысяч рублей, то по льготной программе это обойдется в 700 рублей. Эти билеты мы продаем по паспортам и пропускаем тоже только по ним.

Теперь к вопросу о том, почему стоимость билетов в Большой театр доходит до 2 тысяч евро. Цены на сайтах перекупщиков иногда просто космические. Но театр никакого отношения к этому не имеет. Мы не вправе устанавливать такие высокие цены, и, к моему большому сожалению, сегодня борьба со спекулянтами имеет очень серьезные правовые ограничения. Большой театр максимально организует работу таким образом, чтобы ограничить перепродажи. На все топовые спектакли билеты продаются не более двух штук на руки, и только по паспортам. Но полностью прекратить деятельность перекупщиков мы пока не можем. Если закон, официально запрещающий перекупку и перепродажу билетов всем, кроме доверенных организаций, в разработке которого я принимаю участие, будет принят, думаю, проблема будет решена.