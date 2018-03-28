Трёх грустных мужей и одного весёлого показали артисты Театра имени Горького в селе Камень-Рыболов 

Стартовали гастроли театра по краю.
Артисты Приморского академического драматического театра имени Максима Горького выступили на сцене Центрального дома культуры с. Камень-Рыболов с комедией «Три грустных мужа и один весёлый».
Спектакль не оставил равнодушными ханкайских зрителей, которые буквально искупали в овациях актёров, передает инстаграм местного издания «Приморские зори».
До начала представления корреспондент газеты пообщался с исполнительницей роли Любови — заслуженной артисткой России Светланой Салахутдиновой. Интервью опубликуют в ближайшем номере газеты «Приморские зори».
Публикация от primzori (@primzori)
27 Мар 2018 в 4:50 PDT