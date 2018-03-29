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Фото: Себастиан Стэн пришел поддержать Криса Эванса на премьере его бродвейского дебюта
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Фото: Себастиан Стэн пришел поддержать Криса Эванса на премьере его бродвейского дебюта 

Попкорн News 46 минут назад
Фото: Попкорн News
Одним усатым в составе MCU стало меньше: на удивление чисто выбритый Себастиан Стэн приехал поддержать коллегу по киновселенной Marvel Криса Эванса на премьере его бродвейского дебюта, спектакля «Lobby Hero». Премьера спектакля, предварительные «прогоны» которого уже завоевали одобрительные отзывы и даже похвалы критиков, собрала еще ряд звезд на красной дорожке: поддержать Эванса также пришли Сэм Рокуэлл (он, напомним, в MCU «отработал» еще во втором «Железном человеке») и Обри Плаза (снимется в сериале «Легион» по комиксам Marvel).
попкорнnews
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