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ДНК театра. Выставка-перформанс к 140-летию ГИТИСа
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ДНК театра. Выставка-перформанс к 140-летию ГИТИСа 

Ревизор.ru 26 минут назад
Фото: Ревизор.ru
Проект «ДНК театра» приурочен к празднованию 140-летия ГИТИСа, старейшего института театральных искусств в России, основанного дирижером и пианистом Петром Адамовичем Шостаковским в 1878 году. Комедия итальянского драматурга XVIII века Карло Гольдони «Трактирщица» в основе выставки-перформанса связывает историю института с основанием нынешнего Московского художественного театра. Считается, что именно в ГИТИСе на репетиции «Трактирщицы» состоялась встреча Владимира Ивановича Немирович-Данченко и Константина Сергеевича Станиславского — впоследствии основателей МХТ.
Выставка «ДНК театра» — это восемь залов-лабораторий, представляющие факультеты ГИТИСа: театроведческий, режиссерский, актерский, сценографический, эстрадный, балетмейстерский, музыкального театра и продюсерский. В каждом зале посетитель познакомится с соответствующей спецификой и практикой, «научной», то есть театральной, игровой традицией. По случаю юбилея ГИТИС решил вновь обратиться к пьесе Гольдони, которая однажды уже принесла славу и будущему ГИТИСу, и русскому театру. Каждый день студенты под руководством своих мастеров будут репетировать, в том числе — пропевать, протанцовывать, а также изучать и «продвигать» эпизоды из знаменитой итальянской комедии, от первой реплики до развязки. Таким образом, каждый день в дневное время будут проходить репетиции, а в вечернее — студенческие этюды, на которых смогут присутствовать посетители Музея.
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