На фестивале «Золотая маска» откроется программа для зарубежных гостей

МОСКВА, 29 мар — РИА Новости . В рамках фестиваля «Золотая Маска» пройдет программа Russian Case, адресованная зарубежным гостям — продюсерам, критикам, директорам театров и международных фестивалей. Эта программа проводится с 2000-го года и в этом году пройдет с 29 марта по 3 апреля. Об этом сообщили в пресс-службе фестиваля.

Заявки на участие в программе Russian Case-2018 поступили от 86 профессионалов из 27 стран, в числе которых Австрия, Германия, Венгрия, Франция, Италия, США, Греция, Англия, Швейцария и другие.

В прошлом году на фестивале «Золотая Маска» впервые побывали театральные деятели из Ирана и Китая, а в 2018-ом — фестиваль в первый раз принимает гостей из Турции — представителей Стамбульского международного театрального фестиваля.

Кроме спектаклей, в рамках программы пройдет круглый стол «Российский театр на мировом рынке: спрос и предложение», презентация книг Издательства НЛО и Фестиваля «Золотая Маска»: «День памяти» Павла Руднева и «Культура Zero» Марины Давыдовой , а также состоятся лекции, экскурсии в музеи и другие мероприятия.

Программа Russian Case работает по принципу «шоукейса» — мини-фестиваля, позволяющего зарубежным гостям за несколько дней получить максимальную картину российской театральной действительности и ознакомиться с тенденциями развития современного российского театра.

Кроме того, конечно, это возможность отобрать спектакли для своего театра или фестиваля, установить контакты с российскими коллегами, увидеть новые работы мэтров российской сцены и познакомиться с постановками молодых режиссеров.