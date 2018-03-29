BAMBOO.KIDS. Спектакль «Чиполлино»

Детский клуб BAMBOO.KIDS приглашает юных любителей природы на увлекательный праздник, готовящий к долгожданному летнему сезону. День открывают веселые игры с яркими персонажами мира животных — Свинкой Пеппой и Джорджем.

Завесу тайной жизни овощей и фруктов приподнимает добрый интерактивный спектакль «Чиполлино». А мастер-класс по урокам садоводства научит ребят выращивать лук и декорировать горшки для рассады. И конечно, все это завершит зажигательная детская дискотека и подарки для каждого гостя.